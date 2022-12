Foto 1 (2)

Vilafranca del Penedès i Olèrdola acaben l’any amb una xarxa elèctrica més digital i més preparada per incrementar l’electrificació de la comarca. Al llarg d’aquest 2022, E-distribución, la filial de xarxes d’Endesa, ha reformat íntegrament un total d’11 centres de transformació i ha monitoritzat altres 4 a tots dos municipis amb una inversió de gairebé 300.000 euros. I és que en els darrers anys, la Companyia està fent un important esforç inversor per fer que la xarxa de distribució sigui resilient, flexible i digital, adaptada als nous usos energètics que ja estan aquí i que passen per la implantació de l’autoconsum i l’extensió de la mobilitat elèctrica, imprescindibles per aconseguir una societat lliure d’emissions.

La reforma d’un centre de transformació implica, d’una banda, substituir les cabines convencionals per unes d’encapsulades, més compactes. Aquest nou sistema dona una major seguretat a l’operari, en cas que hi hagi de maniobrar o realitzar tasques de manteniment, i aporta una major resistència i fiabilitat a l’equipament. D’altra banda, aquestes reformes han suposat instal·lar un sistema de telecomandament. Aquests sistemes d’actuació remota permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, fent que el temps de reposició de servei sigui molt més ràpid i que la Companyia pugui tenir coneixement, en tot moment, de la situació de la instal·lació. Concretament, els centres en què s’hi ha instal·lat aquest sistema es troben, en el municipi de Vilafranca del Penedès, als carrers Bisbe Morgades, Gornal, Del Cava, Can Cintet, Riera de Llitrà, Salvador Espriu, Parlament, Abat Copons i Rafael Soler; i en el cas d’Olèrdola, als carrers Merlot, i les avingudes Mare de Déu de Montserrat, Garraf i Cadí.

Addicionalment, hi ha quatre centres de transformació (3 a la capital de l’Alt Penedès i 1 al municipi d’Olèrdola) on s’hi ha afegit un sistema de motorització, un mecanisme motoritzat que facilita, encara més, la maniobrabilitat de les cabines. Com a darrer afegit, i en aquest darrer municipi, s’hi ha fet una altra intervenció que ha consistit en la substitució d’un seccionador aeri per un d’encapsulat que incorpora, també, un sistema de telecontrol.

Aquestes actuacions no busquen només la millora en el servei elèctric del municipi (que també), sinó que van encaminades a millorar el grau d’electrificació d’aquests municipis i de la comarca de l’Alt Penedès. L’electrificació és una palanca essencial per assolir la descarbonització de la societat. Ampliar la mobilitat elèctrica o augmentar dels sistemes d’autoconsum, juntament amb una implantació massiva de parcs d’energies renovables, és el camí per una societat lliure d’emissions i requereix d’una xarxa de distribució elèctrica resilient, flexible i digital.