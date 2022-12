Foto: Europa Press



El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista caurà aquest dijous 22 de desembre un 19,55% respecte al dimecres 21, fins a 52,51 euros per megawatt hora (MWh), fet que suposa la seva registre més baix aquest any .

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista (l'anomenat pool ) se situa en 52,03 euros/MWh, marcant així també el nivell més baix de tot 2022.

El preu màxim aquest dijous es registrarà entre les 20 i les 21h, amb 75,74 euros/MWh, mentre que el mínim, de 30 euros/MWh, s'ha donat entre les 2 i les 3h, segons les dades provisionals de l'operador del Mercat Ibèric d´Energia (OMIE).