Foto: Arxiu



El nombre d' hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 13,5% el mes d'octubre passat respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar 41.022 préstecs, la xifra més gran en un mes d'octubre des del 2009, quan es van signar més de 52.000 hipoteques, segons dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).



Amb la pujada interanual del mes d'octubre (més de 9 punts superior a l'experimentada al setembre), la firma d'hipoteques sobre vivendes encadena 20 mesos d'ascensos interanuals consecutius.



L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 8,4% interanual el desè mes de l'any, fins a 149.730 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 23%, fins a 6.142,2 milions d'euros.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un nombre més gran d'hipoteques constituïdes sobre vivendes l'octubre del 2022 van ser Andalusia (8.116), Madrid (7.984) i Catalunya (6.692). Així mateix, les regions on es va prestar més capital per a la constitució d'hipoteques sobre vivendes van ser Madrid (1.762,8 milions d'euros), Catalunya (1.121,2 milions) i Andalusia (1.010,4 milions).