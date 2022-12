Isidre Fainé. Foto: CEDE

Aquest 2022 ha significat, entre altres coses, el 25è aniversari de la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE) i, per això, el seu president, Isidre Fainé, ha escrit una tribuna d'opinió per a la revista Ejecutivos.

Fainé assegura estar orgullós de tots els que "treballen dia a dia per construir aquesta baula que permet potenciar la nostra acció individual i alhora ampliar les nostres mires i veure amb entusiasme el que podem fer conjuntament". L'empresari afegeix que “el futur serà més atractiu i exigent si estem disposats a avançar compartint valors, coneixement i idees” i considera que “compartir sempre enriqueix”.

De la mateixa manera, Fainé destaca que "la formació del directiu no s'acaba mai", assegurant que han d'estar reinventant-se i pensant a diferents terminis de forma constant.

Fainé fa balanç d'aquest quart de segle de vida de l'entitat, encara que també mira cap a allò que l'espera. "Cal que, entre tots, construïm una mentalitat positiva, sent conscients de les dificultats, però mantenint intacta l'esperança en el futur. Una mentalitat que s'assenta en els valors, que solen ser la millor garantia de l'èxit; i que aposti per conceptes que no haurien de quedar mai en desús ni oblidar-se, com la intel·ligència, el mèrit, l'esforç, la integritat, l'honestedat i el talent", apunta.

PROJECTES

Al text, Fainé destaca la creació de la Fundació CEDE, la posada en marxa de l'ICLD-International Center for Leadership Development (un centre d'excel·lència i alt rendiment per a directius), les Trobades de Joves i la iniciativa Liderant en Positiu, una sèrie d'entrevistes per traslladar directament i en primera persona les seves opinions i reflexions tant des de la seva experiència professional com personal.