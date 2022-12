Arxiu - Façana de la seu de CaixaBank a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

CaixaBank ha subscrit la declaració sobre biodiversitat, promoguda amb motiu de la celebració de la Conferència de l'ONU sobre Biodiversitat (COP15), que s'acaba de celebrar a Montreal (Canadà), ha explicat en un comunicat aquest divendres.

La COP15 ha convocat, del 7 al 19 de desembre, governs del voltant de 200 països per acordar un nou marc mundial per a la diversitat biològica posterior al 2020, que ha d'alinear tots els actors, inclòs el financer, per transformar la relació de la societat amb la biodiversitat i garantir el manteniment dels ecosistemes i les seues espècies.

Aquest pla s'alinea amb el compromís global net zero i del qual CaixaBank forma part com a membre fundador de Net Zero Banking Alliance (NZBA).

La trobada ha permès acordar un nou marc global sobre la diversitat biològica després del 2020 que duri 10 anys , amb el compromís de protegir almenys 30% de les àrees terrestres i marítimes del món per al 2030.

També s'ha aconseguit el compromís de les economies desenvolupades de facilitar almenys 20.000 milions de dòlars anuals per a la biodiversitat fins al 2025, i almenys 30.000 milions per al 2030.

Per tal de poder assolir els objectius, s'ha proposat la signatura d'una 'trucada a l'acció' dirigida al sector financer per contribuir a protegir i restaurar els ecosistemes mitjançant el finançament i la inversió amb diverses línies d'actuació.

Les àrees d'acció principals tenen a veure amb la gestió dels riscos sistèmics relacionats amb la natura en col·laboració amb els bancs centrals, la consideració de la biodiversitat en les decisions d'inversió, i el diàleg amb companyies de la cartera d'actius per impulsar la transparència.