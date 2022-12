El Nadal regala el preu de la llum més barat des del maig del 2021|@EP

El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista baixarà aquest diumenge un 69% en situar-se en 10,63 euros el megawatt hora (MWh), amb el cost del pool i la compensació a les empreses gasístiques, davant els 34,36 euros aquest dissabte. Es tracta del mínim des del passat 9 de maig del 2021, quan es va registrar un preu de 10,53 preus el MWh.

Segons les últimes dades de l'operador del mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), sense el límit al gas el cost seria de 67,4 euros , per la qual cosa es produeix una rebaixa del 84%.

Els 10,63 euros constitueixen un nou mínim anual rebaixant els 21,12 euros el MWh que es van assolir divendres. A més, durant el 2021, any en què va començar l'alça de preus, només hi va haver set dies (dos al gener, quatre al febrer i un al maig) amb un preu inferior.

Rebaixa del 95,3% respecte a l'any passat

Amb aquest preu, la llum se situa a més a més molt per sota del dia de Nadal de l'any passat, quan, en plena escalada energètica, es van assolir els 226,42 euros el MWh. La rebaixa respecte de fa un any és, per tant, del 95,3%.

A més, el preu se situarà per sota de Nadal d'altres anys previs al començament de l'alça dels preus de l'energia. Així, el 2020, el preu de la llum va ser aquest dia de 16,04 euros el MWh ; el 2019, va assolir els 14,24 euros i el 25 de desembre del 2018 la llum es va elevar fins als 62,47 euros el MWh.

El preu del pool se situa a 15,24 euros, un 58% menys que a 36,41 euros d'aquest dissabte. Per part seva, l'import de la compensació gasística es redueix fins als -4,61 euros negatius per MWh, davant els -2,05 euros d'aquest dissabte. La compensació va ser de 17,99 euros fa una setmana.

En suma, els 10,63 euros el MWh suposen una baixada del 91% respecte dels 115,72 euros del diumenge de la setmana passada i un descens del 93,5% sobre els 163,67 euros de fa un mes, el 25 de novembre.