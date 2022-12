La banca participarà en el repartiment de 20.000 milions de crèdits dels fons europeus |

El Govern destinarà 20.000 milions d'euros dels nous crèdits europeus a crear un fons perquè les comunitats autònomes obtinguin finançament a "condicions preferents" que els permeti atorgar préstecs al sector privat per impulsar inversions en habitatge social, transport sostenible, competitivitat del sector turístic , economia de les cures, comerç i pimes . Aquest fons serà la partida més dotada amb els 84.000 milions en préstecs del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que corresponen a Espanya .

La Comissió Interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència , així, ha donat llum verda aquest dimarts a l'addenda al Pla de Recuperació espanyol, aprovat per Brussel·les el juliol de 2021. Aquesta actualització del pla servirà per explicar a la Comissió Europea a quins fins es pretenen assignar els 7.706 milions d'euros en subvencions addicionals que corresponen al país pel seu menor creixement econòmic en els darrers dos anys (fins als 77.234 milions); els 2.586 milions que li toquen del Pla REPowerEU (l'objectiu del qual és estalviar energia, incrementar la producció verda i diversificar les fonts de subministrament); i els 84.000 milions en crèdits.

Aquests últims préstecs tenen unes condicions avantatjoses, ja que el termini de devolució és de 30 anys, amb un període de carència inicial en el pagament del capital de 10 anys, i un tipus en línia amb què paga la UE per emetre el deute amb que els finança, que ara mateix ronda el 2,9% (0,5 punts menys que el tipus del bo espanyol a 10 anys). A més, en canalitzar-se mitjançant instruments financers (com préstecs, avals i participacions al capital) no tenen impacte en el dèficit públic llevat que siguin impagats. En aquest cas, el trencament el patirà qui els hagi concedit, com les comunitats en el cas del fons dels 20.000 milions.

Reformes i ajornaments

El Govern preveu ultimar els detalls de l'addenda les properes setmanes per presentar-la a la Comissió Europea a principis de l'any que ve. Aleshores començarà la tramitació comunitària fins que el Consell Europeu li doni la seva aprovació definitiva d'aquí a uns mesos.

L'ampliació del pla inclou 30 reformes que el Govern es compromet a implementar per assolir els fons i que Economia no ha desgranat. Així, s'ha limitat a apuntar que van dirigides a accelerar les renovables, impulsar la mobilitat elèctrica i les zones de baixes emissions a les ciutats, reduir la dependència energètica, millorar la inserció laboral o impulsar la qualificació de treballadors.

El ministeri també ha apuntat sense precisar que l'addenda inclou la "modificació de determinades fites i objectius" incloses al Pla de Recuperació , com també ha fet Alemanya , a causa de "circumstàncies objectives" que dificulten el seu compliment. Precisament, a la UE creix el debat sobre la conveniència d'ampliar els terminis per demanar i executar els fons europeus. Fonts d'Economia han apuntat que el Govern i altres països són partidaris d'obrir aquesta "reflexió", però han sostingut que fins aleshores " Espanya complirà en temps i forma" el termini previst del 2026.

Reforç dels PERTE



La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño , ha destacat que l'addenda preveu que 26.300 milions (els 7.700 milions de subvencions més 18.600 milions dels crèdits) es destinaran a reforçar els PERTE en marxa. En aquesta línia, ha anunciat que el Consell de Ministres de la setmana que ve aprovarà un nou d'aquests projectes estratègics per afavorir la descarbonització de la indústria manufacturera i electro i gasintensiva, que estarà dotat amb 3.100 milions d'euros. Al del vehicle elèctric, per part seva, se li afegiran 1.400 milions als 4.300 milions inicials.

Com va avançar aquest diari, l ?Executiu també preveu que l ?Institut de Crèdit Oficial (ICO) canalitzi 15.000 milions dels crèdits europeus a través d?una nova línia ICO Verda per a inversions sostenibles (renovables, eficiència energètica i economia circular) d?empreses, pimes i autònoms, així com a ampliar la línia ICO PIME. El Ministeri d'Economia està negociant amb les patronals bancàries perquè les entitats col·laborin a la canalització d'aquests recursos, com també va avançar aquest diari. Les entitats assumiran l'impacte en cas d'impagament, tot i que l'Estat n'avalarà una part, encara que en un percentatge menor que a la pandèmia (fins a un 80%).

Repartiment de crèdits

La resta dels crèdits europeus es canalitzaran a través de diversos fons nous o ampliats, com el destinat a reformar l' Ingrés Mínim Vital (9.000 milions), el que dotarà de recursos el mecanisme RED per a la requalificació de treballadors (5.000 milions), el projectes digitals innovadors (4.000 milions), el de suport a la solvència d'empreses estratègiques (4.000 milions), i el fons Sepides de suport a la inversió industrial (2.500 milions).

També hi haurà crèdits europeus canalitzats a través del fons d'incentius fiscals per fomentar la inversió empresarial en R+D (2.000 milions), el fons per a la recapitalització d'empreses mitjanes afectades per la pandèmia (1.000 milions), el fons per a projectes d'impacte social i mediambiental (400 milions) i el fons per a l'impuls de produccions fetes per empreses audiovisuals a Espanya (425 milions).