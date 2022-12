Experts preveuen que l'IPC se situï al desembre al voltant del 6%, gairebé cinc punts per sota del màxim|@EP

Diversos organismes econòmics estimen que la inflació se situarà al desembre al voltant del 6% en taxa interanual, fet que suposa gairebé cinc punts per sota respecte al màxim del 10,8% assolit al juliol, el nivell més alt des del setembre del 1984.

Si es compleixen les estimacions dels economistes consultats per Europa Press, la inflació sumaria cinc mesos consecutius de descensos en la seva taxa interanual després que a l'agost baixés tres dècimes, fins al 10,5%; al setembre disminuís 1,6 punts, fins al 8,9%, a l'octubre es reduís 1,6 punts, fins al 7,3% i al novembre retallarà mig punt la taxa interanual, fins al 6,8%.

El proper 30 de desembre, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicarà la dada avançada de l'Índex de Preus al Consum (IPC) corresponent al mes de desembre, taxa que es fa servir en molts convenis col·lectius com a referència per a les revisions salarials.

Aquells convenis que continguin una clàusula de salvaguarda per compensar la pujada inicial de l'any amb l'IPC interanual del desembre hauran de prendre com a referència el percentatge que l'INE acabi confirmant a mitjans de gener --quan publiqui la dada definitiva--.

Tot això, en un context en què des del Govern i altres organismes nacionals i internacionals s'està instant els agents socials que arribin a un acord sobre el pacte de rendes que doni un camí d'evolució dels salaris i dels marges empresarials els propers anys.

FUNQUES I BBVA RESEARCH COINCIDEN I HO SITUEN EN EL 6,1%

El director de Conjuntura de Funques, Raymond Torres , vaticina que l'IPC se situarà al 8,5% en mitjana anual el 2022, i al 6,1% al desembre en termes interanuals. En el cas de l'IPC subjacent, que descompta l'energia i els aliments frescos, els valors serien del 5,1% i el 6,3%, respectivament.

En declaracions a Europa Press, Raymond Torres ha explicat que l'escalada de preus energètics, principal factor de l'actual procés inflacionari, s'està moderant com a conseqüència de l'estabilització dels mercats de petroli i del gas, amb el consegüent impacte al mercat de la electricitat.

Tot i això, ha advertit que la resta de preus encara estan incorporant l'encariment de l'energia: dels més de 190 preus que componen l'IPC, al voltant de 100 s'incrementen a un ritme superior al 6%, entre els quals destaquen els aliments.

Des del BBVA Research, Miguel Cardoso ha assenyalat en declaracions a Europa Press que les previsions de l'entitat en temps real indiquen que, en termes interanuals, la inflació general podria baixar fins a l'entorn del 6,1% al desembre, però la subjacent augmentaria fins i tot el 6,5%.

Segons ha explicat l'expert, aquesta divergència entre la inflació total i la subjacent es deu a l'estabilització o fins i tot a la caiguda que s'observa en el preu de l'electricitat i el combustible, respectivament. D'altra banda, ha assenyalat que la resta de béns i serveis van incorporant a poc a poc l'increment en el cost de l'energia, fet que farà que la major part de la cistella de consum continuï presentant increments de preus al voltant del 5%.

La patronal CEOE estima, per la seva banda, que la inflació tanqui el desembre al voltant del 6%, amb una mitjana del 8,5%, i que continuarà moderant-se en els propers mesos.

Des de Fedea, Javier Ferri ha destacat el "decalatge" entre Espanya i Europa pel que fa a l'evolució de la inflació al llarg d'aquest any. Tot i que Espanya va ser un dels països a registrar més ràpidament taxes elevades de l'IPC, ara és la regió amb el nivell més baix de la zona euro. Per això, estima que la mitjana interanual de l'IPC aquest any estarà gairebé segur en una forquilla entre el 8,3% i el 8,5%, tal com pronostica el Banc d'Espanya (8,4%).

PREDICCIONS AL 4% PER AL PRÒXIM ANY

El 2023, el director de Conjuntura de Funcas afirma que els mercats a termini de l'energia apunten a un manteniment dels preus del petroli i del gas al voltant dels seus nivells actuals. D'acord amb aquest supòsit, l'energia ja no exerciria com a factor d'inflació principal --si bé els preus continuaran sent alts i subjectes a una gran volatilitat--.

"El que passi amb l' IPC dependrà per tant de la persistència de l'estirada dels aliments, i sobretot del comportament de la inflació subjacent, és a dir, dels anomenats efectes de segona ronda", ha indicat.

Amb tot, la seva previsió per al 2023 és que la inflació continuï desescalant fins a prop del 4,5% en mitjana anual, tant en IPC total com en subjacent. Les previsions des de CEOE és que el 2023 la taxa mitjana es moderi al voltant del 4%, la mateixa dada que pronostica BBVA Research.