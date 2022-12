Arxiu - Peatge, autopistes, cotxes, peatge, descomptes, autovies, carreteresAquests són els peatges de Barcelona que tindran nous descomptes el 2023|@EP

La conselleria de Territori de la Generalitat ha anunciat nous descomptes per a una de les autopistes catalanes que encara continuen sent de pagament. Es tracta de la C-16 , que des de l'inici del retorn de les carreteres a l'Estat s'han aplicat mesures per rebaixar els preus i, en funció dels usuaris, tenir-la fins i tot gratuïta.

QUINS DESCOMPTES HI HAURÀ I QUAN S'APLICARAN

Així, el govern ha anunciat que augmentaran els descomptes a la barrera troncal i lateral de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) a l'hora punta de dies laborables i que afectarà tota la via que s'estén fins a Manresa .

Les mesures entraran en vigor a partir del proper dia 2 de gener. En concret, s'augmenta fins al 80% el descompte a la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet a hora punta de dilluns a divendres per a turismes, furgons i furgonetes; mentre que a la barrera lateral, s'augmenta el descompte fins al 60% .

D'altra banda, entrarà també en funcionament un nou sistema de bonificació a la ronda de Manresa sense que l'usuari hagi d'associar un sistema de pagament, i que només haurà de donar d'alta la matrícula del vehicle al registre de la Generalitat.