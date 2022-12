Impost de successions: a quant puja? Es pot evitar? Hi ha alternativa per no pagar-ho?|@EP

L'impost sobre successions i donacions és un tribut que grava el patrimoni adquirit per les persones físiques mitjançant herències, llegats o donacions.

És habitual que sorgeixin dubtes i inquietuds entre familiars i hereus quan han de pagar l'impost de successions. A quant puja? Es pot evitar? Hi ha alternatives per no pagar-ho o abaratir-ho?

Àmplies diferències entre comunitats autònomes

En primer lloc, és important assenyalar que, si bé l'impost de successions és de competència estatal, està cedit a les comunitats autònomes. A la pràctica fiscal hi ha 17 sistemes i regulacions diferents , a la qual cal afegir l'estatal, aplicada en supòsits excepcionals, per la qual cosa l'import a pagar variarà en funció del territori , abastant des de sumes importants de diners fins a zones on gairebé gratuït.

Per tot això, i encara que pugui semblar una obvietat, José Mateo, advocat i soci de Marín & Mateo Advocats , assenyala que la primera forma d'estalviar impostos és residir en una comunitat autònoma amb una fiscalitat favorable o amb millors bonificacions, però sense incórrer en 'dumping fiscal' , que està prohibit per la llei i comporta greus sancions.

"Si tenim residència en un lloc on el tractament fiscal sigui més benèvol, podem establir la nostra residència fiscal allà ; però ha de ser una residència real, doncs si és fictícia Hisenda pot comprovar que no és la real i que es tracta d'un artifici per a evadir impost. Per això, si no coincideixen la residència efectiva i fiscal, és millor no dur a terme aquest canvi", afegeix Jorge Fernández, advocat i soci del despatx Cercle Legal Barcelona.

Amb excepció de l'anterior i una vegada determinada la nostra residència fiscal i veïnatge, hi ha mitjans per estalviar en l'impost de successions , però sense excepció tots ells requereixen analitzar la situació i prendre les decisions adequades amb temps, per poder, dins de la legalitat , utilitzar els beneficis que la llei concedeix.

L'essencial, explica Mateo, és atorgar testament , ja que si no ho atorguem la llei determinarà els nostres hereus i el nostre marge d'acció és molt baix: "Hi ha moltes normatives autonòmiques que donen bonificacions a fills i descendents , per tant, podrem donar béns a fills i néts, no únicament als fills, i així es podran aprofitar tots ells les bonificacions per parentiu, ja que l'impost de successions és progressiu -similar a l'impost sobre la renda-, i per tant a més herència es paga més percentatge en proporció”.

De la mateixa manera, l'advocat de Cercle Legal, Jorge Fernández, recorda que, en funció de la comunitat autònoma on es resideixi, hi ha la possibilitat d' obtenir importants reduccions de l'impost de successions. En el cas concret de Catalunya, si parlem de l'habitatge habitual del difunt, hi ha la possibilitat d'aplicar una reducció del 95%, fet que suposa "una forta rebaixa de la base imposable".

Donacions en vida

Una altra forma de reduir la factura fiscal de les successions és fer donacions en vida . Per a Mateo, aquesta via és especialment atractiva perquè permet aprofitar les bonificacions per les donacions i les de les successions, de manera que l'usuari només haurà d'aplicar unes correccions en els tipus impositius i estalviar una quantitat important d'impostos. Tot i això, l'advocat llança una advertència: "Cal ser molt curós, ja que les donacions d'alguns béns (immobles, accions, etc.) afecten altres impostos com el de la Renda o el de Plusvàlua Municipal" .

Per part seva, Fernández assenyala que una donació en vida és més rendible des del punt de vista tributari que una compravenda. Les segones tributen al 10%, mentre que les primeres, en els casos d'escriptura pública entre fills i descendents, se situen al 5% fins a 200.000 euros, al 7% fins a 600.000 euros i al 9% a partir d'aquesta quantitat , en el cas català.

"L'únic inconvenient és que les donacions, a diferència del que passa amb l'impost de successions, no permeten aplicar reduccions, i per això aquest tribut pot ser una bona alternativa en funció dels imports heretats", aclareix l'advocat de Cercle Legal Barcelona.

Bonificacions per habitatge habitual o empresa heretada

En última instància, cal esmentar les bonificacions, les quals estan contemplades a moltes normatives autonòmiques per als habitatges habituals o les empreses heretades. Així, Fernández explica que aquestes s'apliquen a la quota a pagar i, en el cas dels conjugues, pugen fins al 99% al tram per sota dels 100.000 euros.

"Parlem d'una bonificació substancial que la deixa gairebé reduïda a zero", afegeix. Si parlem dels fills i la descendència, a Catalunya el màxim és del 60% i s'enfrontarà per trams en funció del volum de l'herència.

"Si es decideix sol·licitar aquestes bonificacions cal anar amb compte, ja que els requisits són estrictes i resulta sorprenent la gran quantitat de persones que no els compleixen per no haver-los revisat amb antelació, i això impedeix als hereus poder aplicar les bonificacions", conclou Mateo .