Foto: Europa Press

El 15,9% de les compravendes d'habitatge executades a Espanya van anar a càrrec de compradors estrangers durant el tercer trimestre del 2022, segons s'ha publicat recentment tenint en compte les dades del darrer informe del Col·legi de Registradors de la Propietat.

Després de 2 anys d'incertesa al mercat immobiliari a causa de la crisi sanitària, aquesta és la xifra més elevada dels darrers deu anys i evidencia la recuperació del sector. El pes del comprador estranger a Espanya també segueix aquesta tendència creixent, ja que ja supera el 14,6% que registrava el trimestre anterior.

Les regions preferides per als compradors estrangers són les illes Balears i les Canàries, on els habitatges que no són propietat d'espanyols superen el 30% de total. La Comunitat Valenciana (28,3%), la Regió de Múrcia (23,4%) i Andalusia (17,8%) són les comunitats següents en què el comprador estranger té més pes.

Pel que fa al perfil de l'inversor, la població britànica és la que ha comprat més habitatge a Espanya durant el tercer trimestre del 2022, un 9,3% del total, seguida de la població alemanya, francesa i romanesa.