Fedepesca, la patronal de les peixateries espanyoles, ha mostrat la seva "absoluta decepció" en conèixer la decisió del Govern de no incloure els productes pesquers a la baixada de l'IVA a determinats aliments que ha anunciat aquest dimarts el president Pedro Sánchez al nou paquet ajudes anticrisi, segons ha informat en un comunicat.

En concret, les peixateries han recordat que van ser pioneres a sol·licitar la rebaixa del tipus impositiu de l'IVA i confiaven a l'anunci avui de la rebaixa del tipus impositiu de l'IVA per als productes pesquers del 10% al 4%.

"Per desgràcia, i per a gran decepció de les 23.000 persones que treballen al comerç especialitzat de productes, es rebaixa del 10% al 5% només a l'oli ia la pasta, mentre els anomenats productes de primera necessitat (fruites, verdures, llegums, llet, pa i formatges) aconsegueixen una baixada del 4% al 0%”, han assenyalat.

Les peixateries han subratllat que fa 15 anys que ofereixen tota mena d'arguments relacionats amb la salut, amb la lluita contra l'obesitat i les malalties relacionades amb una mala alimentació, amb la necessitat d'enviar un missatge contundent des del Govern per apostar pel consum de aliments saludables potenciant-ne el consum.

"S'han ofert dades, estudis del tipus impositiu de l'IVA en altres països europeus. S'ha treballat en col·laboració amb tota la cadena de valor pesquera fins a veure com aquesta justa demanda es feia col·lectiva per a tot el sector, era recolzada pel Parlament Gallego i com a Europa ja es parla d'una fiscalitat saludable", han assenyalat, recordant que també ho havia sol·licitat el BNG i el PP davant l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.

"Les anomenades forces progressistes no han vist necessari recolzar el consum d'uns productes indispensables per a la salut, recomanats pel mateix Ministeri de Consum almenys tres cops a la setmana" , han lamentat.

La patronal de les peixateries han recordat que s'ha perdut el 25% del consum de productes pesquers a les llars des del 2008, i ha assegurat que l'Executiu "ha perdut una oportunitat única de llançar un missatge de suport clar al foment d'una dieta adequada i al sector pesquer en conjunt”.

Fedepesca ha assenyalat que l'escalada de preus està afectant tant les llars com els comerciants, especialment les petites, que han vist com s'ha duplicat i triplicat durant el 2022 el cost de l'energia, dels combustibles, de la matèria primera que venen al consumidor i que no poden traslladar aquesta pujada als preus , de manera que la rendibilitat dels negocis es veu altament amenaçada en un moment en què la demanda és molt feble.

"Abaixar l'IVA dels productes pesquers hauria ajudat, animant la compra d'aquests productes, a protegir les peixateries tradicionals, en sector vulnerable que ja ha perdut des del 2007 un terç dels seus locals al nostre país i els que han donat un exemple de servei i sacrifici durant la pandèmia, però també durant aquest any d?altíssima inflació", han recalcat.

El president de Fedepesca, Francisco Abad, ha volgut destacar que les peixateries "estan fent, una vegada més, un esforç exemplar, podent trobar als taulells els mateixos preus que fa cinc anys, excepte per a algunes espècies molt concretes".

El Govern ha suprimit durant sis mesos l'IVA del 4% que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat, entre els quals hi ha el pa o la llet, i ha rebaixat del 10% al 5% el de l'oli i la pasta per fer front al impacte de la guerra d'Ucraïna i l'alça de la inflació.

Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, que ha afegit que "davant la persistència de la inflació" l'Executiu també ha aprovat ajudes directes per un import de 300 milions d'euros als agricultors en compensació amb l'increment del preu de els fertilitzants.

"El Govern assegurarà que les rebaixes de l'IVA es traslladen de forma immediata als preus dels aliments, establirem l'obligatorietat que es traslladi aquesta reducció al preu dels aliments" , ha assegurat Sánchez.

L'IVA de l'alimentació a Espanya varia entre tipus reduït (10%) i superreduït (4%). Es consideren productes d'alimentació els que poden servir com a aliment per a humans o animals.

Tots aquests productes estan subjectes al 10% de l'IVA (carn, peix, oli o pasta), excepte aquells que es consideren aliments de primera necessitat com a pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals i que, fins ara, es graven amb el tipus superreduït del 4%.