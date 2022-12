La planta de SEAT a Martorell. Foto: SEAT

La indústria automobilística espanyola avança a gran velocitat en la seva transició cap a l'electrificació. Això, encara que sigui una bona notícia en clau econòmica, significa també una reducció en la quantitat d'hores de treball, cosa que es començarà a veure el 2023 en els ajustaments que les plantes preparen a les seves plantilles.

Actualment hi ha 9 plantes a Espanya on es treballa en la fabricació d'aquests vehicles i, si bé la situació és diferent en cadascuna, el cert és que els treballadors de totes podrien veure canvis. Un fet que ja és un fet és que Almussafes (València) deixarà de ser un centre de producció dels models de Ford S-Max i Galaxy a partir de l'abril.

Altres decisions fermes que ha pres SEAT (després d'haver aconseguit un acord per al conveni de les plantes de Barcelona, Martorell i el Prat) és una reducció progressiva de la plantilla fins al 2026, que farà que es perdin 1.330 llocs de treball.

En canvi, encara està pendent la signatura del conveni col·lectiu per al 2023 per als treballadors de la planta que Stellantis té a Figueruelas (Saragossa), ja que l'actual acaba el 31 de desembre del 2022.

CALMA EN ALTRES FACTORIES

Les vistes són les plantes on aquest 2023 hi podria haver moviments, cosa que no s'espera en altres factories del territori espanyol, com les que el grup francès Renault té a Valladolid, Palència i Sevilla, segons ha explicat CCOO a Cinco Días.

De la mateixa manera tampoc es preveuen ajustaments de forma imminent a la planta que el gegant alemany Mercedes té a Vitòria.