La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño / @EP

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha advertit a la distribució que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) vigilarà que es traslladi la rebaixa de l'IVA als preus dels aliments , perquè , altrament, hi haurà sancions.



Calviño ha explicat que el reial decret llei estableix l'obligació per als distribuïdors que repercuteixin aquesta baixada de l'IVA de "forma positiva" a la cistella de la compra, de manera que el Govern estarà "molt vigilant i molt atent" per aconseguir aquest objectiu.



"Confio que el sector, que a més és molt conscient que té una responsabilitat especial en aquest moment, col·labori i transmeti aquesta baixada dels preus, que es notarà immediatament a les butxaques de les famílies espanyoles, i si no, la CNMC tindrà una indicació molt clara de vigilar-ho i hi haurà sancions si no es compleix", ha advertit Calviño en declaracions a TVE.



La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital ha subratllat que es tracta d'una mesura "excepcional" que intenta aconseguir que es contingui l'evolució del preu dels aliments bàsics.



"Ara que ja s'està contenint el preu de l'energia, el que més preocupa és justament la cistella de la compra, i el que hem previst és que aquesta baixada de l'IVA es mantingui fins al juny, llevat que la inflació baixi més ràpid que estem preveient, és a dir, que si al mes de març o abril estem veient que la inflació subjacent, que no incorpora aliments i energia, ja està per sota del 5,5%, ja que en els darrers dos mesos de la mesura, el maig i el juny, ja es recuperaria un nivell d'IVA més elevat", ha assenyalat.

En aquest sentit, segons ha explicat, aquesta mesura es mantindrà fins al 30 de juny o fins que la inflació subjacent baixi del 5,5% . Així, si cau per sota d'aquesta taxa, es recuperarà el tipus impositiu habitual d'IVA als aliments afectats.