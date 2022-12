Famílies fan cua per rebre aliments / @EP

Les llars beneficiàries de l' Ingrés Mínim Vital (IMV) o algun tipus de pensió no podran accedir al xec de 200 euros aprovat aquest dimarts pel Govern. El text del decret, publicat aquest dimecres al BOE, determina que aquesta ajuda serveix per "pal·liar situacions de vulnerabilitat econòmica no coberta per altres prestacions de caràcter social", com les abans esmentades.



Al text s'especifica així, que no poden accedir a aquests ajuts els qui cobren l'IMV o els que percebin pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat.



Tampoc, els qui percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat. "Sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social", apunta l'Executiu al text.

De la mateixa manera, queden exclosos del dret a aquest ajut, independentment de la valoració del patrimoni net, les persones beneficiàries individuals quan, durant el 2022, fossin administradors de dret d'una societat mercantil que no hagués cessat en la seva activitat el 31 de desembre de 2022 , o fossin titulars de valors representatius de la participació en fons propis duna societat mercantil no negociats en mercats organitzats.



Per contra, el decret assenyala que aquest ajut de 200 euros s'adreça als que hagin estat assalariats, autònoms o desocupats el 2022 , que tinguin un màxim d'ingressos --27.000 euros anuals--, i de patrimoni conjunt --de 75.000 euros -- en funció de la convivència al domicili. En aquest darrer cas, es calcula descomptant l'habitatge principal, en el cas de ser de la propietat dels beneficiaris.



A més, aquest còmput dingressos i patrimoni es realitzarà amb data 31 de desembre. En cas de matrimoni o parella de fet, serà el còmput conjunt, així com el dels menors i ascendents que resideixin a la mateixa llar. Per ser-ne beneficiari, també s'ha de tenir la residència habitual a Espanya el 31 de desembre.

ON SE SOL·LICITA



I tal com explica el Govern al decret, els que vulguin accedir a aquest ajut hauran de presentar la seva sol·licitud a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que estarà a disposició de la ciutadania des del 15 de febrer fins a el 31 de març del 2023.

En ell, segons s'explica, hi haurà de figurar necessàriament el compte bancari del titular de la sol·licitud en què es vulgui que es faci l'abonament, ja que aquests 200 euros es rebran mitjançant transferència bancària en un pagament únic.

El decret especifica, a més, que en el cas que la sol·licitud sigui rebutjada, es notificarà al sol·licitant una proposta de resolució denegatòria, en què se li indicaran les dades necessàries per consultar els motius de la denegació a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal dAdministració Tributària. Aleshores, el sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies, comptadors des de l'endemà de la notificació de la proposta de resolució denegatòria, per al·legar i presentar els documents i justificants que consideri pertinents.

Segons explica l'Executiu, transcorregut un termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la proposta esmentada, sense la presentació d'al·legacions, documents o justificants, es produirà la finalització del procediment en els termes de la proposta denegatòria , sense necessitat de resolució expressa de lAdministració. I, transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud sense haver-se efectuat el pagament ni haver-se notificat una proposta de resolució denegatòria, la sol·licitud es podrà entendre desestimada.

Contra aquesta desestimació presumpta es podrà interposar recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa, en els termes previstos a la Llei General Tributària.



Finalment, el decret informa que, a fi de finançar aquesta línia d'ajuda, s'ha aprovat al pressupost del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per al 2023, la concessió d'un crèdit extraordinari per import de 1.000 euros a l'aplicació pressupostària 'Línia ajudes a persones físiques de baix nivell d'ingressos'.