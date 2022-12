La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz / @EP

El Govern reprendrà quan comenci l'any la negociació amb agents socials per a la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 2023, per la qual cosa l'increment s'aplicarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del proper any, segons ha confirmat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.



En roda de premsa per fer balanç del primer any de vigència de la reforma laboral, Díaz ha informat que es reprendran les negociacions per a la pujada de l'SMI "probablement ja quan comenci l'any" i no ha volgut desvetllar cap avenç en el tema, en espera de les reunions.



I és que, preguntada per si hi ha un acord amb l'ala socialista del Govern i amb la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre la xifra concreta que estudia el conjunt de l'Executiu, Yolanda Díaz s'ha limitat a comentar que les converses sobre l'SMI són "amb el president del Govern".



El Govern ha inclòs en el reial decret de mesures econòmiques que va aprovar aquest dimarts la pròrroga per al 2023 del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 2022, situat en 1.000 euros mensuals, en espera que el Ministeri de Treball acordi amb els agents socials la xifra per al proper any.



El reial decret llei aprovat ahir i publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) prorroga de cara al 2023 la vigència de l'SMI del 2022 "durant el període necessari per garantir la continuïtat dels treballs de la taula de diàleg social a la recerca, un any més, d'un increment pactat del salari mínim interprofessional", segons diu en el text de la norma.



L'Executiu entén precís garantir l'"efectiva participació" dels agents socials en la fixació de l'SMI en un context social i econòmic "d'especial dificultat", donant així continuïtat al camí de creixement d'aquesta variable en compliment dels compromisos assumits al àmbit europeu i internacional.



Però atesa la previsió de falta d'acord el 31 de desembre, quan l'SMI del 2022 deixa de produir efectes, el Govern afirma que concorren raons d'"extraordinària i urgent necessitat" que fan "ineludible mantenir transitòriament la seva vigència a partir de l'1 de gener (de 2023)".



"Es garanteix així la seguretat jurídica i es dóna continuïtat a la funció del salari mínim interprofessional de servir de sòl o garantia salarial mínima per a les persones treballadores", subratlla l'Executiu en el decret.



D'aquesta manera, es prorroga l'SMI de 2022 de manera "temporal" i fins que s'aprovi el decret que el fixi per a l'any 2023 en el marc del diàleg social i tenint en compte el que preveu l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors : l'índex de preus de consum, la productivitat mitjana nacional, l'increment de la participació del treball a la renda nacional i la conjuntura econòmica general.



Precisament aquest dimecres, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confiat que "s'intentarà" que al llarg del primer trimestre de l'any que ve s'aconsegueixi un acord en matèria del salari mínim interprofessional.



PROPOSTA DELS EXPERTS I POSTURES DELS AGENTS

El Govern ja té sobre la taula l' informe dels experts, que recomanen una forquilla d'entre el 4,6% i el 8,2% per al 2023, així com la revisió als sis mesos per avaluar-ne la suficiència en un context d'elevada inflació.



CCOO vol que pugi des dels 1.000 euros actuals per catorze pagues a entre 1.082 euros i 1.100 euros, cosa que suposaria una alça percentual d'entre el 8,2% i el 10%. UGT, directament, demana portar l'SMI fins a 1.100 euros i CEOE i Cepime plantegen un increment del 4%, fins a 1.040 euros mensuals.



De moment, l'Executiu no ha posat sobre la taula cap xifra, encara que el més normal és que, com va passar el 2022, es guiï pels suggeriments realitzats pels experts. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol pactar la pujada amb els agents socials, encara que la CEOE no està per la feina de pactar una alça superior al 4%.



Sumar els empresaris serà complicat. No només han posat condicions per pujar l'SMI un 4% el 2023, sinó que consideren trencades les relacions amb Treball després que la Llei d'ocupació inclogués una esmena que permetrà a la Inspecció de Treball controlar les causes al·legades per les empreses als acomiadaments col·lectius.

En tot cas, hi hagi acord o no amb els sindicats o amb les dues parts, la pujada de l'SMI de 2023 tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener del proper any.