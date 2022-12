María Jesús Montero. Foto: Europa Press



Els nous impostos extraordinaris sobre les empreses energètiques, entitats financeres i grans fortunes entren en vigor aquest dijous 29 de desembre després de la publicació el passat dimecres 28 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), cosa que permetrà gravar ja l'exercici 2022 i començar a recaptar el 2023.

Hisenda vol que la recaptació d'aquests impostos tingui efectes ja des del 2023 (tenint en compte els ingressos del 2022) i també s'ingressi el 2024. Així, els tres nous impostos extraordinaris estaran en vigor durant 2 anys, encara que després d'aquest període, el Govern avaluarà si els manté o no.

Abans que les Corts Generals donessin 'llum verda' a la proposició de llei registrada pel PSOE i Unides Podem, la norma va patir diferents modificacions en la tramitació. Un dels principals canvis es va produir al voltant del gravamen a la banca (que gravarà al 4,8% els interessos i comissions de totes les entitats que facturessin més de 800 milions el 2019), és que el tribut afectarà l'activitat que les entitats desenvolupin a Espanya.

Pel que fa a les energètiques (que gravarà l'1,2% sobre l'import de la xifra de negoci de les companyies del ram energètic que facturessin més de 1.000 milions el 2019), cal recordar que finalment s'ha exclòs de la facturació objecte del gravamen els ingressos derivats de les activitats regulades. D'aquesta manera, l'impost no afecta els ingressos on el subministrament sigui a preu regulat, com és el cas del PVPC d'electricitat, la tarifa d'últim recurs (TUR) de gas, el GLP envasat i el GLP per canalització.

A més, en el seu pas pel Congrés dels Diputats es van incloure a l'exoneració els ingressos regulats de les xarxes de transport i distribució d'electricitat i gas natural i, en el cas de generació amb retribució regulada i retribució addicional als territoris no peninsulars, tots els ingressos de les instal·lacions, inclosos els que perceben del mercat i el despatx econòmic, respectivament. Alhora, es va introduir una altra esmena transaccional perquè l'impost s'apliqui només a l'activitat que les empreses del sector desenvolupin a Espanya.



Finalment, pel que fa a l'impost a les grans fortunes, es pretén gravar aquells patrimonis superiors a tres milions d'euros perquè no puguin quedar eximits per les bonificacions dels governs regionals. Aquest gravamen serà de l'1,7% per als patrimonis entre 3 i 5,3 milions d'euros; del 2,1% per als patrimonis entre 5,3 i 10,6 milions; i del 3,5% per als patrimonis superiors a 10,6 milions d'euros. A més, per a la determinació de la base imposable d'aquest impost, són aplicables les regles contingudes a la llei de l'impost del patrimoni, de manera que s'hi inclou una reducció en concepte de mínim exempt de 700.000 euros.