El programa Digitalitza't de Foment ha impactat més de 1.725 participants a través de jornades de sensibilització, formació i assessorament personalitzat

Un total de 1.729 participants, 93 jornades de sensibilització i formació i aproximadament 350 empreses assessorades individualment. Aquestes són les xifres del programa Digitalitza't que ha impulsat Foment del Treball conjuntament amb el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. L'objectiu ha estat ajudar totes les empreses, emprenedors, startups, autònoms i prioritàriament les pimes a reenfocar el seu negoci. En aquest sentit, Foment ha incorporat una desena d'organitzacions territorials -les patronals FOEG, COELL, UEA, CECOT, FAGEM, UIER, AEBALL, FEGP, ACEB i Gremi de Fabricants de Sabadell- distribuïdes per tot Catalunya que s'han transformat en oficines de transformació digital per acompanyar les pimes en aquest procés. Complementàriament, el centre de formació de la patronal catalana i TechBarcelona també han estat actors clau tant per a la formació com per connectar les pimes amb l'ecosistema startup.

Avui, el total de pimes a la UE-28 és de 25 milions, dels quals un 98,9% té menys de 50 treballadors. En el cas català, comptem amb aproximadament 620.000 pimes que representen el 18,4% de l'Estat i ajudar-ne al desenvolupament és un dels objectius principals de Foment del Treball. Els resultats de Catalunya per l'indicador DESI són força positius, (62,36%), cosa que la situa al cinquè lloc del rànquing europeu pel que fa a l'evolució digital. Aquest resultat situa Catalunya per sota de Dinamarca (70,06%), Finlàndia (67,15%), Suècia (66,10%) i els Països Baixos (65,15%), però hi ha camí per córrer i l'aprenentatge i formació continuats són un element que les pimes catalanes no poden deixar perdre.

Foment del Treball ha promogut que les empreses pivotin cap a un món més digital, fent èmfasi específicament en les tecnologies vinculades a la indústria 4.0. Amb el programa Digitalitza't ha pogut sensibilitzar les pimes i ajudar- les a entendre com tecnologies com el Big Data, la robòtica, el cloud o la intel·ligència artificial, les farà més competitives, i aprofundir que és tot un repte que cal abordar. La finalitat principal del Digitalitza't ha estat en tot moment poder acompanyar les pimes a entendre els beneficis de la transformació digital per propiciar que fossin més innovadores i, per tant, més competitives.

Aquest projecte fa una aposta clara per acompanyar les empreses, prioritàriament les pimes, en les primeres fases de la transformació digital. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha indicat que “Barcelona compta amb un gran potencial tecnològic i innovador” i que cal ser atents.

"Aquest any hem impulsat conjuntament amb la Generalitat i una desena d'agents el DIH4CAT centrat en tecnologies digitals avançades", ha recordat Sánchez Llibre per afegir que "no tenia un acompanyament efectiu en les primeres fases de la transformació digital i Foment ha cobert aquest forat" .

93 JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ PER A LES PIMES

S'han realitzat moltes accions de sensibilització que es converteixin en sessions de formació per aprendre a introduir l'ús de les noves tecnologies a cada empresa. Gairebé el 44% de les jornades es va centrar en el desenvolupament de les tecnologies vinculades dins del concepte d'indústria 4.0 , com ara la ciberseguretat, el Big Data, la intel·ligència artificial i el núvol, entre d'altres. En total, més de 200 hores de formació transversal per a les pimes catalanes.

A més de la Indústria 4.0 , les altres jornades temàtiques que es van organitzar es van centrar en el màrqueting i la comunicació digital (24,5% de les jornades), la importància de la transformació digital (12,2% de les sessions) i les que estaven orientades a informar sobre les ajudes i línies de finançament disponibles per facilitar aquesta necessària transformació (10,2% de les formacions). En darrer terme, i sense treure-hi importància, trobem les sessions dedicades al desenvolupament de programari i eines aplicables a l'empresa i la factura i signatura electrònica, accions a les quals es van dedicar un 4,1% i un 5,1% del temps total de formació respectivament.

343 DIAGNOSI ESTRATÈGIQUES AMB RECOMANACIONS PERSONALITZADES A LES PIMES



L‟anàlisi del total d‟empreses mostra que el gran gruix d‟empreses participants van ser les microempreses. Concretament, el 29,5% dels participants van ser treballadors autònoms, el 41,5% microempreses formades per una plantilla inferior a 10 persones, el 24,9% de les sessions es van fer amb empreses petites d'entre 10 i 49 persones en plantilla i, finalment, el 3,5% de les sessions es van fer amb empreses d'entre 50 i 250 persones treballadores.

Es destaca que el 38,7% de les empreses assessorades encara no han analitzat com els poden afectar les noves tecnologies als seus negocis, ni tampoc als seus sectors; el 46% ha dut a terme un procés de reflexió estratègica intern, el 7,6% ha sol·licitat i se li ha atorgat algun cupó (innovació, diagnosi 4.0…) i un altre 7,6% té una estratègia i full de ruta per a la transformació digital 4.0 clarament definit i en vies dimplementació.

El desconeixement de les oportunitats de transformació, de les tecnologies existents i la seva aplicabilitat als diferents tipus de processos i també la manca de mà d'obra qualificada, entre altres realitats, ha constatat la dificultat d'integrar i apostar per un procés de transformació al nostre teixit empresarial.

El resultat final del programa Digitalitza't computa un total de 1.729 participants, distribuïts en 93 jornades de sensibilització i 343 sessions d'assessorament personalitzat. En el següent gràfic es mostra la tipologia d'empreses participants a cadascun dels dos eixos, tenint un impacte contrastat a les empreses de menys de 50 treballadors, micro i autònoms.

Finalment, quant a la relació amb la Generalitat, Foment del Treball participa de diverses estratègies i programes que s'han vinculat al programa Digitalitza't . En aquest sentit, s'ha explicat el DIH4CAT i, sobretot, com podia acompanyar les empreses a connectar amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0. També amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya compartim l'impuls a la cultura de la Ciberseguretat i s'ha propiciat la participació de responsables de l'agència a la gran majoria de les sessions de ciberseguretat plantejades.