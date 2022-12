Foto: Europa Press



El preu del lloguer ha pujat un 8,4% el 2022, arribant a finals d'any als 11,4 euros per metre quadrat, xifra que supera la del trimestre anterior en un 2%, segons un informe del portal immobiliari Idealista.

El seu portaveu, Francisco Iñareta, ha assenyalat la manca d'oferta com la causa principal de l'increment dels lloguers, explicant que ve provocada per la "inseguretat que senten els propietaris davant de desnonaments i ocupacions, i les mesures que es prenen o anuncien des de el Govern”.

De la mateixa manera, ha raonat que és possible que aquesta tendència alcista dels lloguers es mantingui el 2023, encara que ha afegit que “el nivell de preus assolit en alguns mercats i el minvament de la capacitat adquisitiva dels llogaters podria refredar la sagnia de la oferta i l'escalada als preus".

PUJADA DE DOBLE DÍGIT A LES GRANS CAPITALS

Les dades diuen que preus han augmentat aquest any en 48 capitals espanyoles, i només Palència (-4%), Còrdova (-0,3%) i Zamora (-0,1%) han registrat lleugeres caigudes.

Barcelona ha presentat un increment del cost del lloguer del 25,7%, sent la capital on més han crescut els preus. Alacant (23,4%), València (20,9%) i Màlaga (20,7%) també han acumulat augments superiors al 20%. Altres grans ciutats com Madrid i Palma han registrat pujades properes al 12%.