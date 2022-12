Foto: Cercle d'Economia

La Junta Directiva del Cercle d'Economia ha nomenat Miquel Nadal el seu nou director general, de forma que Mercè Franquesa deixa les seves responsabilitats en el càrrec per motius personals. El nomenament s'ha fet oficial aquest divendres 30 de desembre.

Nadal és soci del Cercle des del 1993, va formar part de la Junta Directiva entre el 2005 i el 2013. Va ser director de la Fundació i de relacions internacionals del RACC, i en els darrers anys ha exercit com a secretari de la FIA (Federació Internacional de l'Automòbil) fins a la seva incorporació al Cercle.

És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Màster en Economia Aplicada per la Universitat de Princeton (School of Public and International Affairs), becari Fulbright-La Caixa. Pertany al Cos de Tècnics Comercials i Economistes de l'Estat (número u de la Promoció de 1991). Exteriors (2000-2002). En deixar l'Administració, va treballar com a consultor per al Banc Inter americà de Desenvolupament i la Comissió Europea i el 2005 es va convertir en director de la Fundació RACC. Entre el 2015 i el 2022 ha estat Secretari del FIA High Level Panel, una iniciativa que reuneix les principals institucions internacionals (diverses agències de l'ONU, el Banc Mundial i la Comissió Europea, entre d'altres) i grans corporacions privades amb l'objectiu de millorar la mobilitat a nivell mundial. Actualment és Chairman d'iRAP (International Road Assessment Programme), el programa líder per a la millora de les infraestructures viàries al món.