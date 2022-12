La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Diaz, fa balanç del primer aniversari de l?aprovació de la reforma laboral. - Eduardo Parra - Europa Press

El diàleg social tripartit entre Govern i agents socials arrenca el 2023 amb diversos assumptes en cartera, que no s'han aconseguit tancar abans del final del 2022, malgrat que aquesta era la intenció inicial.

La segona part de les reforma de pensions --la primera acaba de celebrar el seu primer aniversari--- havia d'haver-se aprovat abans de finalitzar el 2022 per complir amb el calendari compromès amb Brussel·les al Pla de Recuperació , però les diferències entre les parts i la polèmica proposta d'ampliació del període de càlcul de la pensió de 25 a 30 anys, descartant els dos pitjors anys cotitzats, ho van impedir.

Des del Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions no es dóna gaire importància que el termini promès a la Comissió s'hagi superat, ja que la seva prioritat és que aquesta segona part de la reforma s'assenti, com la primera, en un acord amb els agents socials, un argument que assegura que també comparteix Brussel·les.

El mateix va passar amb el nou sistema de cotització per a treballadors autònoms -en vigor des d'aquest 1 de gener-, que va comptar finalment amb el suport d'organitzacions d'autònoms i agents socials, encara que l'acord arribés unes setmanes després del compromès al Pla de Recuperació.

Aquesta segona pota de la reforma aborda l'estopament de les bases màximes de cotització i de la pensió màxima -encara que no al mateix ritme-, una millor cobertura de les llacunes de cotització en carreres laborals irregulars i mesures per reduir la bretxa de gènere en pensions .

El problema és que el Ministeri ha posat també sobre la taula una proposta per ampliar progressivament el període de càlcul de la pensió dels 25 anys actuals a un total de 30 anys , amb el descart dels dos pitjors anys cotitzats.

Aquesta proposta ha generat polèmica entre els agents socials i dins del mateix Govern, amb Unides Podem negant-se a emprendre qualsevol canvi que suposi una minva de les pensions, com així assegura que passarà si s'amplia el període de còmput.

A CCOO i UGT tampoc els ha agradat res aquesta proposta . No només al·leguen que és innecessària, havent culminat el 2022 l'anterior extensió del còmput de 15 a 25 anys, sinó que entenen que no era una qüestió recollida al Pacte de Toledo ni gaudeix del suport polític suficient per a la seva implementació. Els empresaris, per la seva banda, també defensen que no és una recomanació de la Comissió del Pacte de Toledo i creuen que el primer seria discutir-ho en aquest fòrum abans de portar-ho al diàleg social.

Però al marge del període de càlcul, sobre la taula de la reforma de pensions hi ha també l'estopament de les bases màximes de cotització i la pujada de la pensió màxima.

En la proposta inicial, que és només un punt de partida, el Govern va proposar vincular l'evolució de les bases màximes de cotització al criteri de revaloració de les pensions, és a dir, a l'IPC interanual mitjà dels dotze mesos anteriors al desembre, més un increment addicional anual d'1,154 punts entre el 2025 i el 2050.

Aquesta pujada de les bases màximes de cotització aniria acompanyada d‟un augment de la pensió màxima, encara que no en la mateixa proporció. D'aquesta manera, el Govern va proposar que la pensió màxima pugi també amb la referència d'inflació establerta per a les pensions contributives i la pensió mínima (IPC mitjana dels dotze mesos anteriors a desembre), més un percentatge addicional de 0,115 punts, menor per tant al plantejat per a les bases màximes.

Els sindicats demanen directament que es destopin les bases màximes i els empresaris no volen sentir a parlar de més augments de costos, ja que el nou any ja els porta alguns.

L'ARRIBADA DEL 2023 PORTA NOUS TIPUS DE COTITZACIÓ



Així, la llei de Pressupostos de l'Estat per al 2023 ja planteja una pujada del 8,6% de les bases màximes, que passaran de 4.139,40 euros mensuals del 2022 a 4.495,38 euros, cosa que afectarà els salaris més alts. Però és que, a més, amb arribada del 2023 entra en vigor el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), que estableix una cotització addicional finalista de 0,6 punts sobre el salari brut, de la qual un 0,5% correspondrà a l'empresa i un 0,1% al treballador.

Per a una base de cotització mitjana, d'uns 2.000 euros de sou, aquesta pujada del 0,6% que estableix el MEI suposaria una cotització mensual de 12 euros, dels quals dos euros els pagaria el treballador i 10, l'empresa.

L'objectiu del MEI, amb què es preveuen recaptar gairebé 3.000 milions d'euros el 2023 que aniran a la 'guardiola de les pensions', és el de reforçar els ingressos de la Seguretat Social per afrontar les jubilacions dels 'baby boomers' entre 2032 i 2050.

Aquesta sobrecotització que estableix el MEI, substitut de l'anomenat factor de sostenibilitat, s'aplicarà a l'apartat de contingències comunes, pel qual les empreses pagaven el 2022 un 23,6% i el treballador, un 4,7%. A partir d?aquest 2023, amb l?entrada en vigor d?aquest mecanisme, les empreses pagaran el 24,1% i els treballadors, el 4,8%.

Precisament, el MEI és un altre dels punts que els sindicats volen abordar a la segona part de la reforma de pensions , però no per suprimir-lo, sinó per estendre'l fins al 2050, ja que actualment està establert que deixi d'operar el 2032 per avaluar llavors si es manté o s'adopten altres mesures. Brussel·les també ho vol portar fins al 2050, encara que Seguretat Social no ho veu necessari. De moment, no ha plantejat cap mesura al respecte a la taula de diàleg social, encara que no es descarta que ho faci per 'acontentar' la Comissió Europea.

Al costat del MEI, els sindicats CCOO i UGT també troben a faltar en aquesta segona part de la reforma actuacions per garantir la suficiència de les pensions mínimes.

LA PUJADA DE L'SMI, TAMBÉ PENDENT



A més d'aquesta reforma, està pendent de resoldre el que passarà amb el salari mínim interprofessional (SMI), tenint en compte que l'objectiu és que aquest 2023 se situï en el 60% del salari mitjà.

CCOO vol que pugi des dels 1.000 euros actuals per catorze pagues a entre 1.082 euros i 1.100 euros, cosa que suposaria una alça percentual d'entre el 8,2% i el 10% . UGT, directament, demana portar l'SMI fins a 1.100 euros i CEOE i Cepime plantegen un increment del 4%, fins a 1.040 euros mensuals.

El Govern ja té sobre la taula l'informe dels experts, que recomanen una forquilla d'entre el 4,6% i el 8,2% per al 2023, així com la revisió als sis mesos per avaluar-ne la suficiència en un context d'elevada inflació.

De moment, l'Executiu no ha posat sobre la taula cap xifra, encara que el més normal és que, com va passar el 2022, es guiï pels suggeriments realitzats pels experts. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol pactar la pujada amb els agents socials, encara que la CEOE no està per la feina de pactar una alça superior al 4%.

En tot cas, hi hagi acord o no amb els sindicats o amb les dues parts, la pujada de l'SMI del 2023 tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener. De moment, i fins a assolir aquest acord, el Govern ha prorrogat per al 2023 l'SMI del 2022, situat en 1.000 euros mensuals.

Sumar els empresaris serà complicat. No només han posat condicions per pujar l'SMI un 4% el 2023, sinó que consideren trencades les relacions amb Treball després que la Llei d'ocupació inclogués una esmena que permetrà a la Inspecció de Treball controlar les causes al·legades per les empreses als acomiadaments col·lectius.