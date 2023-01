Hisenda et vigilarà a Bizum a partir d'aquesta quantitat|@EP

Les operacions amb Bizum no deixen de créixer. Un estudi recent del Banc d'Espanya revela que els pagaments entre particulars a través del telèfon mòbil ja concentren el 13,1% del total de les operacions i el 14% de l'import.

Però cal anar amb compte, perquè hi ha certs límits en els pagaments per garantir la seguretat entre particulars, que si se sobrepassen, poden donar peu a una investigació de l'Agència Tributària.

L'enviament de diners a través de Bizum també s'acull a la Llei General Tributària i el límit pel qual Hisenda vigila els moviments bancaris és de 10.000 euros. Les quantitats que superin aquesta xifra han de ser declarades a la nostra declaració anual.

En general, les entitats bancàries estan obligades a proporcionar a l'Agència Tributària tota mena de "dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària" que estiguin relacionats amb el compliment de les obligacions tributàries.

Pel que fa a la resta de límits, limport mínim per a una operació és de 0,50 euros. Limport màxim per operació és de 1.000 euros. El nombre d'operacions enviades per un client és il·limitat.

El nombre d?operacions rebudes per un client en un mes no pot excedir les 60, mentre que l?import d?operacions enviades per un client en un dia no ha de superar els 2.000 euros. A més, limport doperacions enviades en un mes no pot superar els 5.000 euros.

Finalment, el nombre màxim de destinataris a incloure en un enviament és de 30 i el nombre de sol·licituds realitzades per un client en un mateix mes, 60.