Els tercers i darrers Pressupostos d'aquesta legislatura entren en vigor aquest diumenge

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2023 entra en vigor aquest diumenge, 1 de gener, després de la publicació el cap de setmana passat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per la qual cosa aquest dia es faran efectives les terceres i darrers comptes públics d'aquesta legislatura.

El BOE va publicar el passat 24 de desembre la Llei de Pressupostos de 2023, un document de 864 pàgines, després que els nous comptes superessin el passat 20 de desembre el seu tràmit decisiu al Senat i aconseguissin el suport per àmplia majoria de les Corts Generals .

D'aquesta manera, Espanya comptarà des d'aquest diumenge amb uns nous Pressupostos que entraran en vigor l'1 de gener de 2023, tal com marca la llei i s'havia proposat el Govern, per la qual cosa seran els tercers comptes que l'Executiu tira endavant a temps i forma, malgrat no comptar amb majoria parlamentària.

Els que seran els comptes més expansius de la democràcia espanyola contemplen l'augment del salari dels funcionaris, l'actualització de les pensions amb l'IPC (8,5%), més despesa sanitària i noves ajudes a les famílies i aturats en un context marcat per les conseqüències de la guerra a Ucraïna i l'escalada de preus.

El límit de despesa no financera per al 2023, conegut com a 'sostre de despesa', puja a 198.221 milions d'euros, un nou rècord, superior en un 1,1% al del 2022, incloent-hi 25.156 milions de fons europeus i una transferència a la Seguretat Social de 19.888 milions, un 8,1% més que l?any passat. El dèficit se situarà al 3,9% del PIB.

Per part seva, les comunitats autònomes rebran una xifra rècord de 135.274 milions d'euros, cosa que representa un augment del 24%; alhora que els ajuntaments disposaran de 23.235 milions d'euros, un 5% més.

El que no inclouen els comptes públics són les mesures recollides al tercer paquet aprovat recentment pel Govern per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, excepte la bonificació al transport de Renfe, Rodalies i Rodalies, que s'estendrà a tot 2023.

Tot i això, el Govern ja ha comunicat que els Pressupostos tenen prou comoditat per fer front a la despesa extra de 10.000 milions d'euros que suposa el paquet de mesures aprovat aquesta setmana per l'Executiu.

PUJADA DE SOU DE FUNCIONARIS I REVALORITZACIÓ DE PENSIONS

Amb aquests comptes, els funcionaris veuran créixer la seva retribució un 2,5% i es podran incrementar fins a un punt addicional en funció de variables vinculades a l'IPC i al PIB nominal. Així, rebran un 0,5% més si la suma de l'IPC Harmonitzat del 2022 i de l'IPC Harmonizado avançat del setembre del 2023 supera el 6%.

L'altra variable, també del 0,5%, s'aplicarà si el PIB nominal iguala o supera l'estimat al quadre macroeconòmic que acompanya els PGE del 2023, d'acord amb allò acordat amb els sindicats CCOO i UGT.

Per la seva banda, els comptes de l'any que ve faran front també a l'actualització de les pensions d'acord amb l'IPC interanual del mes de novembre, del 8,5%, fet que suposarà un esforç pressupostari important amb un cost de 13.600 milions.

Així mateix, les mesures per a l'accés a l'habitatge augmenten un 5,4%, fins a 3.472 milions d'euros i es consolida el bo de lloguer jove amb 200 milions d'euros més.

PAQUET DE MESURES FISCALS ENFOCAT A LES RENDES BAIXES

Els nous pressupostos incorporen un paquet fiscal que inclou la rebaixa de l'IRPF per a les rendes fins a 21.000 euros, l'augment del gravamen de les rendes del capital a partir de 200.000 euros, la reducció dels mòduls per als autònoms, la rebaixa del 25% 23% del tipus de l'impost sobre societats a les entitats que tinguin un import de la xifra de negocis inferior a un milió d'euros o la pujada del mínim exempt de tributació a l'IRPF de 14.000 a 15.000 euros.

També passaran a tributar al tipus impositiu reduït del 4% els tampons, compreses, protegeslips, en tractar-se de productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

A més, al pla pressupostari remès a Brussel·les es reflecteix l'impacte dels nous impostos extraordinaris sobre les empreses energètiques, entitats financeres i grans fortunes que ja han entrat en vigor per gravar ja l'exercici 2022 i començar a recaptar el 2023.

L'ECONOMIA CREUREÀ UN 2,1% I EL DÈFICIT BAIXARÀ AL 3,9% EL 2023

Els comptes públics del 2023 es basen en un quadre macroeconòmic que preveu un creixement de l'economia espanyola del 4,4% el 2022 i del 2,1% el 2023, en tots dos casos un creixement per sobre de la mitjana de la zona euro i de les grans economies comunitàries.

En qualsevol cas, des de l'Executiu ja vaticinen que el creixement del 2022 acabarà sent superior al 5%, tenint en compte les dades de Comptabilitat Nacional que ha anat revisant a l'alça l'Institut Nacional d'Estadística.

Pel costat del dèficit públic, l'Executiu estima que se situarà en el 3,9% el 2023, fet que suposa una reducció del 60% respecte a l'assolit el 2020 amb l'esclat de la pandèmia i una caiguda d'1,1 punts respecte al previst per al 2022 (5%). També recull una reducció del deute públic del 115,2% el 2022 al 112,4% el 2023.

El Govern anticipa un impacte positiu que el Pla de Recuperació en el creixement econòmic que, juntament amb l'addenda recentment presentada, permetrà incrementar el nivell del Producte Interior Brut (PIB) fins a 3 punts percentuals de mitjana cada any fins al 2031.

ALGUNA COSA INÈDITA: ES CONTEMPLEN DOS ESCENARIS

El Pla Pressupostari de 2023 enviat pel Govern a la Comissió Europea contempla, per primera vegada a la història, dos possibles escenaris d'ingressos i despeses a causa del "context d'elevada incertesa" com a conseqüència de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia que té "un significatiu impacte econòmic mitjançant una elevada inflació".

El segon escenari contempla una recaptació més gran en uns 10.500 milions de la inicialment estimada per donar marge a les mesures anticrisi que finalment ha decidit adoptar l'Executiu i que tenen un cost de 10.000 milions.

Així, a l'escenari 1, el més conservador, preveuen que els ingressos totals del conjunt de les administracions públiques suposaran un 42,3% del PIB i ascendiran a 587.609 milions d'euros en termes de comptabilitat nacional. Els impostos arribaran als 344.627 milions, fet que suposa un 7,6% més respecte al 2022.

Per la seva banda en el segon escenari per al 2023 --que sembla que finalment ha adoptat l'Executiu després de confirmar-se l'aprovació del tercer paquet de mesures anticrisi a finals de desembre-- es preveu que els ingressos totals del conjunt de les administracions públiques suposin un 43% del PIB, que puja a 597.265 milions d'euros en termes de comptabilitat nacional.

En aquest segon escenari, els impostos arribaran als 354.283 milions d'euros, fet que suposa un 7% més respecte al 2022, però implicaria un alentiment de 5 punts respecte a l'estimació de creixement per a aquest exercici.

Aquest creixement més baix dels ingressos tributaris s'explicaria per la pròrroga per al 2023 de les mesures de rebaixes fiscals en matèria energètica que es contemplen en aquest escenari. Tot i això, cal assenyalar que, en principi, el Govern ha previst l'extensió d'aquestes rebaixes fiscals només durant el primer semestre.