Foto: Europa Press

El 2023 ja està en marxa i, així, l'aplicació de nous impostos i taxes. T'expliquem quines són les principals novetats i canvis en matèria fiscal aquest any nou.

- IVA : marcat per les reduccions. En el cas els aliments de primera necessitat (pa, farina, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals), passa del 4% al 0%, i per a olis i pasta baixa del 10% al 5%. També es redueix del 10 al 4% en productes d'higiene femenina i anticonceptius.

- IRPF : amb els pressupostos aprovats, l'IRPF eleva el mínim exempt de tributació dels 14.000 als 15.000 euros. Complementàriament s'amplien les reduccions per rendiment del treball dels 18.000 als 21.000 euros i apuja la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 10% per als contribuents que demostrin el rendiment net de la seva activitat.

- Cotitzacions d'autònoms : es posa en marxa el sistema per trams que va negociar i va aprovar a principis de juliol de 2022. Consta de 15 trams de cotització per rendiments nets per a 2023, 2024 i 2025 . El nou sistema començaria el proper any amb una quota de 245 euros per als autònoms amb rendiments nets inferiors a 670 euros, fins a arribar als 500 euros de quota per a aquells amb ingressos nets per sobre de 6.000 euros mensuals.

- Impost a la banca i les energètiques : serà del 4,8% per a entitats bancàries que facturin un mínim de 800 milions d?euros. A més, es gravarà un tipus de l'1,2% per a empreses energètiques amb una facturació mínima de 1.000 milions d'euros.



- Impost a les grans fortunes : una altra taxa que ha generat polèmica. S'aplicarà sobre les fortunes de més de 3 milions d?euros, que comptaran amb un mínim exempt de 700.000 euros. Serà deduïble amb l'impost de patrimoni per evitar així la doble càrrega impositiva.



- Impost als plàstics i residus : estableix un tipus impositiu de 0,45 euros per quilo de plàstic d'un sol ús, deixant exempt el que està reciclat. Pretén reduir en un 70% els residus d'aquest material per al 2030. Si es paga la taxa s'encarregaran els productors, fabricants i distribuïdores; es vigilarà també que el sobrecost que suposi aquesta nova obligació no sigui traslladat al consumidor.



- Impost de societats : limitarà al 50% la possibilitat de compensar les pèrdues de les filials, en cas que n'hi hagi, dels grans grups empresarials. També hi ha modificacions per a pimes que facturin menys d?1 milió d?euros, que d?acord amb les previsions del govern serien unes 400.000. Per a aquestes petites i mitjanes empreses es reduirà el tipus nominal del 25% al 23%. A més, Espanya haurà de traslladar la directiva europea per la qual els socis fixaran el tipus mínim del 15% a multinacionals amb una facturació superior als 750 milions d?euros anuals.



- Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) : persegueix repartir de manera equilibrada el cost de les pensions per pal·liar l'increment de la inversió que es donarà durant els propers anys quan s'espera una onada de jubilacions, especialment de la generació del baby boom . El mecanisme resulta a imposar una cotització addicional a partir del 2023 del 0,6%, on el 0,5% vindrà de l'empresari i el 0,1% restant del treballador. Els autònoms, però, ho assumiran íntegrament.