Foto: Europa Press



El preu mitjà de l'habitatge nou va augmentar un 7,1% durant l'últim any fins a assolir els 2.732 euros el metre quadrat el desembre del 2022, accelerant així el ritme de creixement, segons l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari, elaborat per Societat de Taxació. Durant el segon semestre de l'any passat, el preu també es va mantenir a l'alça, amb una variació semestral positiva del 3,4%.



Tot i que el preu de l'habitatge nou continua a l'alça, la dada registrada al tancament del 2022 se situa lluny del màxim assolit el 2007, quan l'habitatge nou va arribar pràcticament a un preu mitjà de 3.000 euros el metre quadrat.



A excepció de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que van registrar augments anuals per sota de la mitjana nacional, totes les autonomies van experimentar pujades anuals que van oscil·lar entre el 3,9% aconseguit a la Rioja i el 9,1% registrat a les Balears, sent aquesta darrera l'única comunitat que va créixer per sobre del 9%.

Per darrere de les Balears, es va situar molt a prop Madrid, amb una pujada anual del 8,5%. A l'extrem contrari, hi ha La Rioja, Castella-la Manxa i Extremadura, com les tres autonomies amb els increments anuals més baixos, amb creixements al voltant del 4%. A la resta de les comunitats autònomes els preus van experimentar augments que van oscil·lar entre el 5,4% de Galícia i el 7,2% de Navarra.

BARCELONA, LA CIUTAT MÉS CARA

Per ciutats, Barcelona (4.917 euros el metre quadrat) continua registrant el preu mitjà d'habitatge nou més elevat a nivell nacional el desembre del 2022, seguida de Madrid (4.125 euros) i Sant Sebastià (4.048 euros), i són les úniques capitals que superen els 4.000 euros el metre quadrat.

A l'extrem oposat, Badajoz (1.290 euros), Cáceres (1.271 euros) i Ciudad Real (1.268 euros) van presentar l'import mitjà més baix.