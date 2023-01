La directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva. Foto: Europa Press



La major part de l' economia mundial s'enfrontarà el 2023 a un any "més difícil" del que va ser el 2022 a causa de la desacceleració simultània de la Unió Europea, els Estats Units i la Xina, les tres economies mundials més grans. Aquesta és l'advertència que ha fet la directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, assenyalant que un terç de l'economia mundial estarà en recessió.

"Per a la major part de l'economia mundial, aquest serà un any difícil, més difícil que l'any que deixem enrere. Per què? Perquè les tres grans economies, els EUA, la UE i la Xina, s'estan desaccelerant simultàniament" , ha indicat l'economista búlgara en una entrevista amb CBS.

Durant aquesta conversa, Georgieva ha apuntat que la dels Estats Units és més resistent i pot evitar la recessió, mentre que "la meitat de la Unió Europea estarà en recessió el proper any". La directora de l'FMI també va apuntar que la Xina es desaccelerarà encara més. "Espero que els Estats Units no caiguin en recessió malgrat tots aquests riscos", ha destacat Georgieva, apuntant que, tot i això, l'FMI espera que "un terç de l'economia mundial estigui en recessió" i que, fins i tot en països que evitin la contracció, "se sentirà com una recessió per a centenars de milions de persones".

Foto: Arxiu

En aquest sentit, ha recordat que l'FMI anticipa una desacceleració de l'economia a nivell mundial que farà que el creixement mundial es freni almenys al 2,7% el proper any, quan el 2021 va ser del 6% i del 3,2% l'any passat.

"I això es tradueix en tendències negatives a nivell mundial", ha advertit Georgieva en referència als mercats emergents i les economies en desenvolupament "on el panorama és encara més greu, ja que, a més de tot, "els colpegen les altes taxes de interès i l'apreciació del dòlar", cosa que en el cas d'aquelles economies amb un alt nivell de deute, "és una devastació".

D'aquesta manera, Georgieva ha subratllat que, si bé fins ara els països que es troben en dificultats no són sistèmicament significatius per desencadenar una crisi de deute, ha alertat que si la llista segueix creixent "l'economia mundial es pot emportar una sorpresa negativa".