Oficina del SEPE / @EP



L' atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va registrar el 2022 un descens de 268.252 persones (-8,6%), fins a un total de 2.837.635 desocupats, la xifra més baixa en un tancament d'any des de l'exercici 2007, ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social, que ha destacat que aquestes dades s´han aconseguit "en un context internacional que segueix marcat per la incertesa".



Amb el descens registrat el 2022, l'atur encadena dos anys consecutius de retrocessos després del comptabilitzat el 2021, quan es va experimentar una caiguda rècord de 782.232 desocupats per la fi de les restriccions associades a la pandèmia.



Dins de la sèrie històrica comparable, iniciada el 1996, la baixada de l'atur del 2022 representa la segona millor dada anual des del 2017, només superada per l'esmentat 2021. El 2020, el primer any de pandèmia, l'atur es va disparar en 724.532 persones, mentre que el 2019 i 2018 es va reduir en una mica més de 38.000 i 210.000 persones, respectivament.



Als 2,83 milions de desocupats amb què es va tancar el 2022 s'ha arribat després que l' atur baixés al desembre en 43.727 persones respecte al mes anterior (-1,5%), la seva segona millor dada en un mes de desembre des de 2018, només superat pel de 2021, quan va retrocedir en gairebé 77.000 persones. Amb aquest descens mensual s?acumulen tres mesos consecutius de caigudes.



En termes desestacionalitzats, l'atur va baixar al desembre en 24.138 persones respecte al novembre.

SERVEIS, AL CAP DELS DESCENSOS: 171.212 ATURATS MENYS EL 2022



L'atur va disminuir l'any passat a tots els sectors econòmics, especialment als serveis, que van restar 171.212 desocupats l'any (-7,8%). El van seguir l?agricultura, amb 32.278 aturats menys (-22,1%), i la construcció, que va registrar un descens de 30.829 aturats (-11,9%).

La indústria i el col·lectiu sense ocupació anterior, per la seva banda, van retallar la xifra d'aturats en 24.562 i 9.371 persones el 2022, amb caigudes percentuals respecte del 2020 del 9,5% i del 3,7%, respectivament.



L'atur va baixar el 2022 en tots dos sexes i ho va fer gairebé igual. Així, la desocupació femenina va baixar en 133.884 dones respecte al 2021 (-7,3%), davant d'una reculada anual de l'atur masculí de 134.368 desocupats (-10,5%). D'aquesta manera, en acabar l'any, el nombre de dones a l'atur es va situar en 1.690.148, la xifra més baixa en 14 anys, i el d'homes, en 1.147.505 desocupats.



Per edats, la desocupació entre els joves menors de 25 anys va disminuir un 12% el 2022, amb 26.843 aturats menys que el 2021, fins a situar-se en un mínim històric de 195.751 aturats. Per part seva, l'atur de les persones amb 25 anys i més va baixar el 2022 en 241.409 desocupats (-8,4%), fins a un total de 2.641.902 aturats.



MADRID I ANDALUSIA LIDEREN EL DESCENS DE L'ATUR EL 2022

L'atur va baixar el 2022 a totes les comunitats autònomes , especialment a Madrid (-67.918 aturats), Andalusia (-58.544), Comunitat Valenciana (-33.241), Catalunya (-22.820) i Balears (-20.123). La desocupació només va pujar el 2022 a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, amb 4 i 753 aturats més que el 2021.



En valors relatius, la reculada més gran de la desocupació va ser per a les Balears (-35,9%), seguida de Madrid (-18,5%) i d'Extremadura, on l'atur va baixar l'any passat un 10,5%, amb 9.669 desocupats menys. Aquestes tres comunitats van ser les úniques que van registrar descensos de l'atur de dos dígits el 2022.

Per la seva banda, els menors descensos anuals de la desocupació en termes absoluts es van produir a Navarra, amb 416 aturats menys que el 2021, ia la Rioja, que va restar 742 aturats durant l'any.



Segons les dades de Treball, l'atur registrat entre els estrangers va disminuir el 2022 en 36.933 desocupats (-9,3%) respecte al 2021, fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 359.469, fet que suposa 3.756 aturats menys dels que hi havia al novembre (-1%).



LA CONTRACTACIÓ CAU UN 5,5% EL 2022 PER LA BAIXADA DELS TEMPORALS

Pel que fa a la contractació , el 2022 es van realitzar 18.310.343 contractes, un 5,5% menys que el 2021 i un 18,7% per sota de la xifra del 2019, en absència de pandèmia. Treball ha destacat que aquesta reculada de la contractació "és un dels efectes esperats, en termes d'estabilitat" després de la posada en marxa de la reforma laboral ara fa un any.



Del total de contractes registrats el 2022, una mica més de 7 milions de contractes, l'equivalent al 38,4% del total, van ser indefinits, amb un creixement del 232,5% sobre l'any anterior.

Dins dels contractes indefinits efectuats en el conjunt de l'exercici passat, 2.966.106 van ser a temps complet, un 129,4% més que el 2021, i 1.184.020 a temps parcial, el triple que un any abans (+212,4 %).



De tots els contractes subscrits el 2022, gairebé 11,3 milions van ser contractes temporals , un 34,6% menys que el 2021.

El Ministeri que dirigeix Yolanda Díaz ha destacat que el 2022 es van signar prop de cinc milions de contractes indefinits més i nou milions de contractes temporals menys que el 2019, l'any previ a la pandèmia. D'aquests, subratlla, el contracte que s'ha incrementat més ha estat l'indefinit ordinari a jornada completa, amb 1,7 milions més.



DEU VEGADES MÉS DE FIXOS-DISCONTINUS QUE AL DESEMBRE DE 2021

Atenent només els contractes efectuats el mes de desembre, les oficines d'ocupació van comptabilitzar 1.189.917 contractes, un 29,2% menys que el mateix mes del 2021. De tots ells, 464.152 van ser contractes indefinits, xifra que supera en més del doble (+167,1%) a la de desembre del 2021.



En total, el 39% dels contractes realitzats al desembre van ser indefinits, un percentatge que s'ha reduït quatre punts respecte al mes anterior, quan la proporció de contractes fixos va ser del 43,2%. Els contractes temporals, per la seva banda, van representar el 61%, amb 782.002 contractes, un 51,8% menys que el desembre del 2021.



Del total de contractes indefinits subscrits el darrer mes de l'any, 178.983 van ser a temps complet, un 62,8% més que el desembre del 2021; 177.877 eren contractes fixos-discontinus, multiplicant per més de deu la xifra de desembre del 2021 (+964%), i 107.292 eren contractes indefinits a temps parcial, més del doble que un any abans (+127,6%).



Treball ha informat a més que la despesa en prestacions per desocupació es va situar al novembre (última dada disponible) en 1.743,4 milions d'euros, un 5,8% menys que el mateix mes del 2021.

Al tancament del novembre, el total de beneficiaris de prestacions per desocupació va assolir la xifra de 1.799.838 desocupats, un 1,2% menys que el mateix mes del 2021.



La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure-hi el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va ser de 991,2 euros, un 5% menys en taxa interanual. La taxa de cobertura del sistema de protecció per desocupació es va situar al novembre en el 66,3%, davant del 60,63% del mateix mes del 2021.