El nou impost es destinarà al pagament de pensions per a la generació 'baby boomer' / @EP

Des d'aquest 1 de gener, la teva nòmina patirà un petit canvi, ja que el Govern de Pedro Sánchez ha interposat un nou impost que servirà per pagar les pensions i, més concretament, per impulsar el Fons de Reserva, conegut comunament com la guardiola ' de les pensions. Aquest tribut rep el nom de Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) , que suposarà un 0,6% del salari dels empleats.

Aquest impost substitueix el Factor de Sostenibilitat aprovat pel Partit Popular el 2013, i s'espera que pugui cobrir la despesa en pensions per a la generació dels baby boomer, és a dir, aquells que van néixer després de la Segona Guerra Mundial.

Amb aquest nou tribut, es vol recaptar uns 30.000 milions d'euros. La nova quota s'aplica tant a assalariats com a autònoms, i del 0,6% nomenat, el 0,5% ho pagarà l'empresari i un 0,1% el treballador. Per tant, per a una persona que cobri 1.800 euros bruts, suposarà gairebé 11 euros de la nòmina.

La previsió és que aquest impost estigui vigent durant 10 anys com a mínim , entre 2023 i 2032, i tan sols es podrà destinar al pagament de pensions