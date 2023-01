Foto: Europa Press



La baixada de l'IVA decretada pel Govern ha provocat que la cistella de la compra bàsica costi ara un 10% menys que abans de la mesura, fet que suposa prop de 3,56 euros de mitjana , segons ha publicat l' Associació d'Usuaris Financers (Asufin) després de fer un sondeig entre els principals supermercats.

Segons l'associació, encara que la majoria de cadenes de distribució alimentària estan complint amb la rebaixa dictada per l'Executiu, moltes "arrodoneixen els descomptes a favor seu i no arriben al percentatge adequat". Igualment, apunta que després de les festes nadalenques el més habitual és que els preus es redueixin amb promocions per impulsar les compres.

Asufin ha comparat, per publicar aquestes dades, els preus que la cistella mitjana tenia abans d'implantar-se la mesura, el 29 de desembre, i el primer dia després de la seva entrada en vigor aquest 2023, el dilluns 2 de gener, incloent-hi la cistella bàsica incloïa productes de primera necessitat com a fruites i verdures, pa, llet, farina, ous, arròs, pasta i oli.

Foto: Asufin

L'associació ha basat el seu estudi en dades de Mercadona, el Supermercat d'El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo i Dia i també ha establert una mitjana al conjunt d'Espanya.

ELS SUPERMERCATS ASSEGUREN QUE COMPLEIXIN AMB LES MESURES

Un dels dubtes que existien era si les cadenes complirien escrupolosament amb les mesures anticrisi del Govern, que va assegurar que vigilaria de prop que no se n'eludís el compliment.

Ignacio García Magarzo, president d' Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), va assegurar en una entrevista a 20 Minuts que "garantim que ja s'ha aplicat la rebaixa i que els productes ja han baixat en funció del nou IVA reduït". "Les rebaixes s'apliquen correctament, ho comproven les autoritats tributàries cada dia", va afegir.