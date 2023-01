Foto: DPA



El director executiu d' Amazon , Andy Jassy, ha comunicat que acomiadarà més de 18.000 treballadors, augmentant la xifra que la companyia hauria estat valorant segons informacions publicades a finals de l'any passat. Les estimacions eren que prop de 10.000 persones perdrien els seus llocs de treball, però finalment aquesta xifra serà més gran.

"Normalment esperem per comunicar aquests resultats un cop hem pogut parlar amb les persones directament afectades. No obstant això, com que un dels nostres companys d'equip va filtrar aquesta informació a l'exterior, vam decidir que era millor compartir aquesta notícia abans perquè puguin conèixer els detalls directament de la meva boca", ha explicat Jassy.



"Tenim la intenció de comunicar-nos amb els empleats afectats (o, si escau a Europa, amb els òrgans de representació dels treballadors) a partir del 18 de gener", ha afegit, tal com consta en un comunicat.

Tot i això, Jassy ha volgut remarcar que la companyia ha resistit dificultats economies incertes en el passat. "Aquests canvis ens ajudaran a perseguir les nostres oportunitats a llarg termini amb una estructura de costos més sòlida", ha afirmat. "També sóc optimista i crec que serem enginyosos, creatius i àgils en aquest temps en què no estem contractant de forma expansiva i eliminant algunes funcions", ha expressat, abans de destacar que "les empreses que duren molt passen per diferents fases".

MALS RESULTATS



Amazon estava valorant al novembre retallades d'ocupació entre les seves plantilles de treballadors corporatius i tecnològics de fins a 10.000 empleats, segons va explicar The New York Times .

L'empresa va tancar els nou primers mesos del 2022 amb unes pèrdues de 3.000 milions de dòlars (2.900 milions d'euros), davant del benefici de 19.041 milions (18.408 milions d'euros) del període que va ser del gener al setembre del 2021. Del seu costat , la facturació va ser de 172.370 milions (166.642 milions d'euros), un 1,2% més.