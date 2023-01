Foto: CaixaBank

Cada cop és més difícil, per a la gent gran, fer tràmits relacionats amb la banca. Oficines que tanquen, d'altres amb menys personal, tràmits que abans es feien a la finestreta ara s'han de fer via caixer... Aquestes dificultats, entre d'altres, han estat objecte d'un estudi de l'Associació d'Estudis Financers (Asufin), que apunta que CaixaBank és l'entitat que més ajuda els més grans que acudeixen a les oficines, en el 80% dels casos.

En menor quantitat hi ha altres bancs, com Kutxabank (74,5%); a l'altre extrem hi ha el Santander (58,1%), i Abanca (57,9%).

L?informe també apunta que l?ús de llibreta cada vegada és més marginal.