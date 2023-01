A subhasta el dúplex a Barcelona del representant de la trama russa del 'procés'|@GoogleMaps

Gas Natural va denunciar l'empresari, Jordi Sardà Bonvehí, fa una dècada per un negoci de gas de 850 milions que va signar a Ucraïna , fent-se passar per representant de l'empresa espanyola. Aquest va formar part de la trama russa del procés i, ara, s'enfronta a l' embargament del dúplex que posseïa a Sitges (Barcelona) , ja que un jutge ha decretat la subhasta pública.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Vilanova i la Geltrú ha decretat la subhasta pública dins del procés d'execució hipotecària, a instància de BBVA , que pesa sobre el dúplex de dues plantes que el català posseïa a la localitat de Sitges, al sud-oest Barcelona. Un actiu que ha estat valorat en 755.247,5 euros per part d'un pèrit.

L'immoble, construït el 2022, té una superfície construïda de 225 metres quadrats i la parcel·la on està ubicat compta també amb jardí, traster i plaça d'aparcament. Un actiu que era segona residència per al català en no tractar-se del seu habitatge habitual i que està situat a uns 600 metres de la platja Riera Chica ia prop de la muntanya, ja que la localitat està envoltada del parc natural del Garraf .

El motiu de la subhasta? Jordi Sardà Bonvehí va adquirir el dúplex el 2007 i, per finançar la seva compra, va subscriure una hipoteca amb Caixa D'Estalvis de Manresa que, posteriorment, va ser Caixa Catalunya i, anys més tard, integrada a BBVA en el procés de bancarització de les caixes de estalvi. Tot i això, en tot aquest procés l'empresari nascut a Sant Vicenç de Castellet va deixar de pagar les seves quotes. Així, l'entitat presidida per Carlos Torres li reclama l'impagament de 514.609,58 euros de principal , més 154.382,87 euros pressupostats per a interessos i costes.

La subhasta, que estarà oberta per a licitació online fins al proper 19 de gener , permetrà a BBVA recuperar gran part de la quantitat impagada que ha deixat l'empresari català. Un revés que se suma a altres que ha tingut, ja que ha patit una condemna a Andorra , país on va estar vivint una temporada, i implicacions en operacions estrambòtiques. Va ser l'ideòleg del desembarcament d'uns 10.000 soldats russos per recolzar la secessió , ja que s'enorgullia de tenir contacte directe amb el Kremlin.

Un gran tomb a la vida d'un home que es va formar com a monitor d'esquí a Candanchú i que va passar per diferents estacions d'esquí on va fer nombrosos contactes al món de la política ia l'àmbit empresarial. Potser allà conegués un dia el rus Sergei Motin , amb qui l'empresari català, encomanat per la cúpula del procés , buscava acostar-se al Kremlin per construir a Catalunya una mena de paradís de les criptomonedes .

Jordi Sardà Bonvehí, que actuava com a traductor del curs, va crear un parell de societats immobiliàries fa gairebé dues dècades en què figurava com a administrador únic. Karelia Bonvehi SL, que es dedica a aquesta activitat, segueix dreta, mentre que la firma Ukrainvest Spain Promociones , que assessorava tercers al sector, ja va tancar. A més, també va ser apoderat, secretari i conseller a Prosairsa , una immobiliària de Barcelona .