Hisenda habilita la web oficial per demanar el nou xec de 200 euros |@EP

El Ministeri d'Hisenda ha habilitat la web oficial per demanar el nou xec de 200 euros per a famílies vulnerables anunciat a l'últim paquet anticrisi del Govern. La previsió és que se'n beneficiïn 4,2 milions de famílies.

El formulari per accedir a lajuda es podrà completar a partir del 15 de febrer, quan sobri el termini per a la sol·licitud, fins al 31 de març. Així, tot i que ja es pot accedir al portal a la web de l'Agència Tributària, de moment només consta informació del procés, la possibilitat de reclamar i el registre a Cl@ve.

Podeu sol·licitar el xec persones que disposin d'una renda màxima de 27.000 euros anuals i un patrimoni inferior a 75.000 euros. No ho podran demanar pensionistes ni receptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Un altre requisit és que al llarg del 2022 s'hagi realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual s'estigui donat d'alta a la Seguretat Social o mutualitat, o haver cobrat una prestació o un subsidi per desocupació. És a dir, haver estat assalariat, autònom o aturat.

Al formulari haurà de constar el compte bancari del titular de la sol·licitud. Si es resolen favorablement, els diners s'ingressen al compte que especifiqui el sol·licitant amb una transferència bancària. En cas de denegar-se, es notificarà al sol·licitant una proposta de resolució denegatòria, en què se li indicaran les dades necessàries per consultar els motius de la denegació.

El número de compte bancari serà necessari per a la transferència

En aquest moment correrà un termini de 10 dies, des de comptar des de l'endemà de la denegació, per al·legar i presentar els documents i els justificants que consideri. Si passa un mes des de la notificació sense presentar documents, es finalitzarà el procediment.

Si en tres mesos des del final del termini de presentació del formulari (31 de març) no se n'ha donat el pagament, s'entén que la sol·licitud s'ha denegat. Contra aquesta desestimació presumpta es podrà interposar recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa.