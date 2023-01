Un total de 591 espanyols faran la volta al món en dos vaixells de MSC Creuers|@EP

Un total de 591 espanyols faran la volta al món en un itinerari de MSC Creuers, MSC World Cruise, amb els seus vaixells MSC Magnifica i MSC Poesia, visitant fins a 53 destinacions a 33 països diferents , segons ha informat en un comunicat.

Tots dos creuers han atracat aquest matí a Barcelona , que serà també el port de desembarcament després dels quatre mesos de viatge. Tots dos vaixells ja han recollit passatgers en tres escales prèvies que han tingut lloc a Citavecchia i Gènova (Itàlia), el 4 i 5 de gener, respectivament; i Marsella (França), el 6 de gener.

Així, el port de Barcelona serà el darrer lloc on es trobaran alhora els dos creuers i on se separaran per aventurar-se en aquestes dues travesses.

Els 591 espanyols que s'han apuntat al viatge suposen una quantitat quatre vegades superior que a la darrera edició, que torna després de dos anys. De tots ells, 278 embarcaran al MSC Magnifica i 313 emprendran el seu itinerari a bord de MSC Poesia.

A bord de MSC Magnifica, els passatgers gaudiran d'un creuer de 117 dies, on visitaran diferents països i cultures, com ara Argentina, Xile, Perú, o les Illes Cook, a més d'Austràlia, Nova Caledònia, Indonèsia, Malàisia, Índia i Jordània.

D'altra banda, MSC Poesia, el segon vaixell que la naviliera ha posicionat per a aquesta doble volta al món realitzarà un viatge de 119 dies, en què es visitarà Costa Rica, San Francisco i Hawaii als Estats Units, Japó, Xina, Vietnam i Jordània, entre d'altres.