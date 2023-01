Protesta per les condicions laborals d'Inditex en plena arrencada de rebaixes|@EP

Treballadors d'Inditex s'han manifestat aquest dissabte a Madrid, en ple inici de rebaixes d'hivern, per una pujada salarial i condicions laborals "dignes" durant una jornada d'atur convocada pel sindicat CGT.

Diversos centenars de persones s'han reunit per protestar al carrer madrileny Preciados en una jornada de vaga de dependents que estava convocada a tot Espanya, però que ha tingut el seu major impacte a la Comunitat de Madrid.

Aquesta concentració es produeix després de l'acord aconseguit a Galícia el 23 de desembre passat després de diverses jornades de protestes, en què els empleats de la Corunya van arribar a un acord amb el grup. Segons aquest acord, el personal de botiga, més de 1.500 persones a Galícia, tindran un increment mensual dels plusos salarials en 322€ durant el primer any, 362€ durant el segon i 382€ a partir de llavors.

El secretari de la secció estatal de CGT a Zara i Lefties, Ánibal Maestro, ha explicat que els treballadors d'Inditex han decidit "fer un pas endavant a la precarietat". "Els beneficis se'ls reparteixen entre la junta d'accionistes i directius i reivindiquem una pujada salarial, que s'adonin que les treballadores som el motor", ha defensat.

Per la seva banda, CCOO i UGT van anunciar aquesta setmana que començaran a negociar amb Inditex el 25 de gener a la taula estatal mesures globals en matèria salarial que compensin l'impacte de la inflació a totes les empreses del grup ia tots els territoris.

En concret, CC OO va recordar que en setmanes passades, i de forma coordinada amb UGT, s'ha plantejat a la firma presidida per Marta Ortega formalitzar al llarg d'aquest mes la taula estatal per abordar aspectes globals en matèria de política salarial a totes les empreses del grup i en tots els territoris.

Per això, tindran present tant la situació i els nivells dels convenis col·lectius provincials, com l' impacte que està tenint la inflació en el poder adquisitiu de les plantilles, així com el compromís de revisió i millora del sistema de comissions de personal de botiga.

Aquest dissabte, les firmes d'Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Lefties i Oysho) arrenquen oficialment les rebaixes d'hivern, encara que les va avançar aquest divendres, dia dels Reis Mags, per a les compres a través d'Internet.