Estalviar és senzill amb uns simples passos / Pixabay

El Portal del Client Bancari del Banc d'Espanya ha publicat alguns consells per estalviar aquest any que acaba de començar. Aquests són alguns dels propòsits financers que suggereix la institució financera.

MATALÀS D'ESTALVI

El Banc d?Espanya recomana intentar tenir un petit matalàs d?estalvi per a imprevistos, ja que aquesta mesura pot proporcionar un respir. A més, esmenta que hi ha eines com el portal Finances Per a Tothom que poden ajudar en aquesta missió.

Així mateix, l'organisme recorda que no hi ha una xifra universal d'estalvi predeterminada, ja que dependrà de la situació de cadascú i del nivell d'ingressos. Hi ha aplicacions que registren i classifiquen els ingressos i les despeses o que arrodoneixen les compres per ser més conscients del nivell d'estalvi que es pot dur a terme. Un cop fets els càlculs, es pot programar la transferència d'un percentatge cada cop que es cobra la nòmina des del compte del dia a dia a un altre compte d'estalvi separat o marcar-se un repte setmanal.

CUIDAR LES PETITES DESPESES

El Banc d'Espanya suggereix identificar les petites despeses que no són necessàries, les anomenades 'despeses formiga' . Aquests solen passar desapercebuts el dia a dia, però al cap de l'any suposen uns quants centenars d'euros. Així, el segon consell és analitzar de quines d'aquestes despeses es poden prescindir buscant alternatives més barates o gratuïtes.

PENSAR A LA JUBILACIÓ

De nou a la web Finances per a Tots hi ha eines disponibles per realitzar alguns càlculs que donin com a resultat quina seria la pensió de jubilació aproximada de què es gaudiria. D'altra banda, la institució esmenta que hi ha productes financers que poden ajudar a mantenir el nivell de vida que es porti actualment després de la jubilació.

AVALUAR LA PRÒPIA SITUACIÓ FINANCERA

És important conèixer les fortaleses de cadascú, com ara la font d'ingressos, la situació laboral o el patrimoni de què es disposa en cas de necessitat. Així mateix, és imprescindible ser conscient dels mateixos punts febles , com ara la composició i el cost del deute o l'origen de les despeses. D'aquesta manera, el quart suggeriment del Banc d'Espanya és analitzar-se un mateix i les despeses i els ingressos almenys una vegada a l'any.

SABER GASTAR

Estalviar no vol dir renunciar a algun caprici ocasional, però és convenient avaluar les possibilitats abans de donar-li-ho. I és que la institució monetària recorda que si es consumeix de manera responsable es pot millorar la qualitat de vida sense descuidar l'estalvi. Un exemple és comparar preus i pensar en la possibilitat de posposar la compra, com passa en el cas de les rebaixes.