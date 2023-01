Raquel Sánchez diu que la rebaixa de la consideració de gran forquilla "s'aplicarà prèvia justificació"|@EP

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dit que la rebaixa de la consideració de gran forquilla "s'aplicarà amb la justificació prèvia de la comunitat autònoma" que es tracta d'una àrea de tensió del lloguer.

Raquel Sánchez ha avançat que en les negociacions encara en marxa per a la Llei d'Habitatge s'ha acordat que la consideració de gran forquilla "es pugui situar en una forquilla inferior de 5 a 10" pisos.

Ha assegurat que el Govern defensa una contenció dels preus del lloguer "però també un sistema perquè als petits propietaris, aquells als quals no se'ls imposen el límit del preu del lloguer, els pugui resultar atractiu rebaixar-lo".

Segons ella, també estan centrats en la promoció i construcció d'un parc públic per donar resposta a la gent que ho necessita, però ha dit que aquest projecte suposa canviar el paradigma de les polítiques d'habitatge a Espanya i que "això no és una cosa senzilla".

Sánchez ha assenyalat que la llei ha de ser "robust jurídicament, perquè els recursos que es presentin no prosperin" i ha demanat textualment que els partits progressistes no facin plantejaments maximalistes que puguin frustrar-la.

COMPROMÍS AMB CATALUNYA

Sánchez ha afirmat que "ningú dubta del compromís d'aquest Govern per reconstruir el clima de convivència" a Catalunya, però ha avisat textualment que tampoc no hi ha dubte que han de ser contundents amb el compliment de la llei.

Ha assegurat que han aconseguit "resoldre la qüestió catalana", que, segons la seva opinió, era una cosa primordial dins dels objectius de la legislatura, i ha afegit que a Espanya li va bé si la relació amb Catalunya va bé.

GRATUÏTAT DEL TRANSPORT PÚBLIC

Respecte al manteniment de la gratuïtat de Rodalies, Rodalies i de la mitjana distància el 2023, ha considerat que la decisió "ha estat històrica", i que a més d'ajudar econòmicament els ciutadans, ha suposat un canvi de costums.

Ha destacat que l'objectiu del Ministeri és estendre la liberalització de l'alta velocitat a tot Espanya per oferir preus més competitius, i que els operadors externs que han entrat al país cada vegada mostren "més interès".

Segons la ministra, hi ha empreses interessades a operar les línies que es van posar en marxa fa poc més d'un any, i creu que podran "introduir millores" en la connexió amb el nord d'Espanya.