L' Índex Internacional de Lloguers de HousingAnywhere, corresponent al quart trimestre del 2022, ha deixat veure la tendència alcista instal·lada als preus de lloguer dels habitatges: des d'habitacions fins a apartaments i cases. El preu del lloguer ha registrat un augment mitjà del 14,3% interanual (13,1% per a les habitacions privades, 18,3% per als estudis i 11,4% per als apartaments).

Aquestes xifres demostren que el desequilibri entre l'oferta i la demanda ha empitjorat aquest darrer any, acompanyat sobretot de la inflació instal·lada a la Unió Europea (UE), d'un 9% aproximadament.

"L'estoc d'habitatge de lloguer no està seguint el ritme a un món cada vegada més marcat per la mobilitat internacional", afirma Djordy Seelmann, director general de Housing Anywhere . "Els preus dels lloguers pugen a un ritme superior al de la inflació. Estudiants i joves professionals estan deixant de banda els seus somnis i aspiracions, ja que no hi ha habitatges disponibles a les ciutats on volen estudiar. Encara que la situació pugui sonar pessimista, no ha de ser-ho perquè un cop els governs i municipis reconeguin el seu paper en relació a l'accessibilitat ia la responsabilitat que tenen amb l'habitatge, estarem un pas més a prop de permetre que estudiants i tota mena de ciutadans visquin com i on vulguin".

Pel que fa als increments trimestrals, amb una mitjana aproximada del 3%, les habitacions privades, amb un augment del 6%, superen els estudis (1%) i els apartaments (2%). Aquestes xifres es tradueixen que els preus de lloguer dels apartaments i estudis s'estan acostant al màxim i que aquest tipus de propietats queden fora de l'abast dels ciutadans, ja que els preus són massa elevats. El fet de no poder accedir a un habitatge fa que augmenti de manera exponencial el lloguer d'habitacions, ja que són més barates.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA A 2022

En el primer i segon trimestre del 2022 es van registrar augments intertrimestrals sense precedents i van elevar la mitjana interanual a un percentatge superior. Aquesta tendència es va iniciar el tercer trimestre del 2021, en aixecar-se gradualment les restriccions a la mobilitat després de la pandèmia. A més, la temporada alta, que històricament no arriba fins al tercer trimestre de l'any, ja es va observar amb força el segon trimestre del 2022, fet que suggereix que la manca de disponibilitat va empènyer la gent a reservar el seu habitatge abans del que és habitual.



En el tercer i quart trimestre , l'augment intertrimestral es va alentir relativament. Aquesta tendència suggereix que, si continua, el ritme d'augment podria començar a disminuir a un nivell més moderat el 2023.

Tenint en compte l'actual inflació , no és estrany que molts governs europeus estiguin adoptant mesures restrictives per mantenir baixos els preus dels lloguers. Espanya ja va optar per prohibir la pujada dels lloguers a les renovacions dels contractes.

L'augment interanual del preu dels lloguers supera amb escreix la taxa d'inflació el 2022, i indica que el cost de la vida continua sent un dels principals factors d'estrès per als europeus.

ESPANYA, A LA MITJANA EUROPEA

Espanya es troba a la mitjana europea quant a la pujada de preus de lloguer. Barcelona és una de les ciutats més representatives d'aquesta situació, ja que els preus dels apartaments i habitacions privades han registrat un augment trimestral del 0%, però un augment anual de l'11% i el 15% respectivament. Pel que fa als estudis, aquests segueixen a l'alça amb un augment trimestral de l'11% i reforcen l'augment anual del 20% a Barcelona.

Per part seva, Madrid registra augments anuals del 10% per als apartaments i les habitacions privades i del 21% per als estudis. El cas de València és més singular, amb un augment anual del 22% per als apartaments, del 6% per a les habitacions privades i de l'1% per als estudis

CANVIS A NIVELL EUROPEU

Mentre Amsterdam registra els preus absoluts més alts del quart trimestre del 2022 en tots els tipus de propietat, amb una mitjana de 900€ per a les habitacions individuals, 1.950€ per als estudis i la sorprenent xifra de 2.300€ per als apartaments, aquest és el resultat d'un augment constant dels lloguers durant anys i anys.

Tot i això, en analitzar l'evolució dels preus dels lloguers al llarg de l'últim any, Amsterdam ni tan sols figura entre les tres primeres ciutats europees, cosa que indica que els preus han pujat tant que estan començant a estabilitzar-se. Lisboa lidera les pujades anuals per a habitacions individuals amb un 33,3%, seguida de Berlín (28,4%) i Frankfurt (24%).

Pel que fa als lloguers d' estudis , Roma ocupa el primer lloc, amb un augment interanual ni més ni menys que el 45,8%, seguida d'Hamburg (44,4%) i Reykjavík (40,4%). Munic va registrar l'augment interanual més gran dels lloguers d' apartaments , amb un 37,4%, mentre que els de Reykjavík van augmentar un 31,6% i els de Budapest, un 29,6%.

Tot i que es tracta de xifres descoratjadores, són el resultat de la reactivació del mercat del lloguer, que torna a la seva situació prèvia a la pandèmia reprenent les tendències on s'havien quedat. Per sobre de tot, les dades evidencien una vegada més la necessitat urgent de trobar un millor equilibri entre oferta i demanda.