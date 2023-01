Foto: Europa Press

L'habitatge continua sent un dels temes més delicats i, de cara a aquest 2023, hi ha canvis fiscals que poden fer que vendre un pis o una casa sigui més complicat. I és que el Govern ha corregit els coeficients de plusvàlua amb què es calcula l'impost de plusvàlua, de manera que es pagarà més d'impost municipal sobre plusvàlues aquest any.

La modificació s'inclou als Pressupostos Generals de l'Estat, que preveuen una pujada de la tributació pel guany patrimonial que s'obté en vendre un habitatge construït en un terreny urbà o només el terreny.

Per calcular la base imposable hi ha 2 opcions: calculant la plusvàlua real o del sistema objectiu.

- Plusvàlua real: s'obté basant-se en la diferència entre el valor a què s'ha adquirit el terreny (no de la construcció) i el valor pel qual es ven, i després es multiplica pel tipus de gravamen que hagi fixat l'Ajuntament del municipi on es trobe, que mai podrà superar el 30%.

- Sistema objectiu: es pot saber en funció del valor cadastral de la propietat en què s'assenta l'immoble i del temps que ha transcorregut des que el venedor el va adquirir, multiplicat pel coeficient reductor que fixa el Govern als Pressupostos, cosa que ha canviat aquest any.