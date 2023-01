La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Foto: Europa Press



La vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha avançat aquest dilluns 9 de gener que l' Executiu espanyol demanarà a Brussel·les perllongar l''excepció ibèrica' almenys fins a finals del 2024, amb un topall similar a l'actual, entre 45 i 50 euros per megawatt hora (MWh).

"Presentarem a la Comissió propostes per a la modernització del sistema elèctric, però també l'extensió de l'excepció ibèrica, més enllà de maig de 2023, fins que duri aquesta crisi i fins que no s'hagi actualitzat la regulació europea (... ) Ens agradaria que (el límit al gas) es quedés a l'entorn més baix possible, 45 o 50 euros MWh, i que es pugui prolongar almenys fins al final del 2024", ha indicat en una entrevista a Antena 3.

La mesura, que s'aplica a Espanya i Portugal des del 15 de juny passat, és un mecanisme que topa el preu del gas per a la generació d'electricitat per abaratir el preu de la llum. Durant els sis primers mesos de vigència d'aquesta mesura, el preu del gas va topar a 40 euros/MWh ia partir d'aquí s'incrementarà en cinc euros/MWh al mes fins al mes de maig vinent, quan finalitza la vigència de la solució ibèrica.

Ribera ha explicat que els "vaivens" en el preu de la llum depenen molt de la quantitat de gas que es necessita per produir, de manera que quan hi ha molta generació d'energia renovable, els preus cauen, però quan cal més gas per produir electricitat, els preus pugen.