Foto: Foment del Treball

La junta directiva de Foment del Treball s’ha reunit per valorar l’actualitat de la patronal catalana i del context econòmic i social. En el context econòmic actual continua prevalent el gran nivell d'incertesa en relació amb l'economia i els principals elements que han afectat la seva evolució, com poden ser, la guerra a Ucraïna, els problemes logístics i de proveïment, els preus de l'energia i la resposta de política econòmica per a fer front al fort increment del cost de vida i de costos de producció.

En aquest sentit, totes les previsions per a 2023 s'han anat retallant al llarg de l'any, per a acabar en estimacions molt magres respecte a l'inicialment estimat, amb una tendència marcada a la moderació. En aquest sentit, la Comissió preveu un creixement del PIB de 3,3% a la UE i de 3,2% la zona euro per a aquest nou curs, i de 0,3% en tots dos casos per a 2023.

L'economia espanyola i catalana moderaran el seu ritme d'expansió, a diferència d'Alemanya o Itàlia on es preveuen contraccions de l'activitat, però també cal tenir en compte que les nostres economies encara no han aconseguit el nivell de PIB anterior a la crisi del COVID-19. Amb aquest context, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha indicat que “l’any que acabem de començar ens ha de permetre recuperar temps perdut; després d’uns anys de forta inestabilitat política, la pandèmia, i ara la guerra d’Ucraïna, han provocat una situació econòmica molt complexa que necessita de governs forts i cohesionats”.

Foto: Foment del Treball

Sánchez Llibre s’ha referit “al fet que durant aquest any tinguem eleccions municipals i autonòmiques a gran part de les comunicats autonòmiques i eleccions generals a finals d’any, no ha de distreure als governs de centrar-se en els importants reptes que té la nostra economia”. Pel líder patronal, “cal gestionar amb més eficiència els Fons Next Generation, que encara no estan tenint l’impacte positiu que esperàvem” i ha afegit que “el control de la inflació ha de ser prioritat per tal de no provocar més diferències socials de les que ja patim”. A més, el president de Foment del Treball ha recordat que els costos energètics continuen perjudicant a molts sectors industrials, que en alguns casos veuen compromesa la seva continuïtat però sense voler fer “una valoració pessimista”.