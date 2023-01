Arxiu - Seu del BCE a Frankfurt.

El creixement dels salaris els propers trimestres serà "molt fort" en comparació dels patrons històrics a la zona euro, segons adverteixen economistes del Banc Central Europeu (BCE) en un article de l'últim butlletí de la institució, on assenyalen també la " substancial" pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors per l'impacte de la inflació i que seguirà caient en el futur, encoratjant així les demandes de pujades salarials per part dels sindicats.

"S'espera que el creixement dels salaris els propers trimestres sigui molt fort en comparació dels patrons històrics" , assenyalen els economistes del BCE.

En aquest sentit, consideren que les pressions a l'alça dels salaris reflecteixen uns mercats laborals robusts , que fins ara no s'han vist gaire afectats per la desacceleració econòmiques, així com els augments introduïts als salaris mínims nacionals i certa recuperació dels sous respecte de les altes taxes d'inflació.

Tot i això, apunten que, més enllà del curt termini, és probable que la desacceleració econòmica esperada per a la zona euro i la incertesa sobre les perspectives econòmiques de la regió "exerceixin una pressió a la baixa sobre el creixement dels salaris".

A la reunió del mes de desembre passat, el Consell de Govern del BCE va decidir elevar els seus tres tipus d'interès clau en 50 punts bàsics, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament es va situar en el 2,50%, mentre que la taxa de dipòsit va assolir el 2% i la de facilitat de préstec el 2,75%.

Així mateix, la presidenta del BCE, Christine Lagarde , ha advertit que, en funció de les dades disponibles, s'haurien d'esperar pujades de tipus "a un ritme de 50 punts bàsics durant un període de temps", ja que la inflació continua sent massa alta i es preveu que romangui per sobre de l'objectiu del 2%.

PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU



En tenir en compte l'efecte de la inflació sobre les retribucions dels treballadors, el document conclou que els salaris reals dels consumidors "són ara substancialment més baixos que abans de la pandèmia" i adverteix que és probable que caiguin encara més als propers mesos.

D'aquesta manera, consideren que els consumidors de la zona euro sentiran cada vegada més aquest impacte addicional com una pèrdua de poder adquisitiu en comparació amb la situació anterior a la pandèmia , cosa que podria augmentar la pressió sobre els sindicats per exigir majors augments salarials a les properes rondes de negociació, especialment en sectors amb salaris més baixos.

Així mateix, adverteixen que la demanda de salaris més grans no està únicament relacionada amb la pèrdua de poder adquisitiu producte de la inflació, sinó que consideren probable que també tinguin un paper destacat l'estretor del mercat laboral i la situació econòmica actual.

El novembre del 2022, la taxa d'atur de la zona de l'euro es va mantenir estable respecte del mes anterior al mínim històric del 6,5%, segons les dades que ha publicat aquest dilluns Eurostat, l'oficina comunitària d'estadística.

La taxa d'atur de la zona de l'euro es va situar així nou dècimes per sota del nivell previ a la pandèmia, ja que el febrer del 2020 la desocupació entre els països de l'euro era del 7,4%.

COMPARACIÓ AMB EE.UU.



En comparació amb els Estats Units, els economistes del BCE destaquen que els salaris reals han anat disminuint en les dues economies des del segon trimestre del 2021 i apunten que, a la primera meitat del 2022, el creixement més gradual dels salaris nominals a la zona euro "va conduir a una caiguda més forta dels salaris reals en comparació dels Estats Units".

En concret, el segon trimestre del 2022, la taxa de creixement anual real de l'índex de costos laborals dels EUA va ser del -3,3%, mentre que per als salaris negociats a la zona de l'euro va ser del -5, 2%.

"De cara al futur, ateses les diferències en l'estretor del mercat laboral, el creixement dels salaris pot continuar sent més fort als Estats Units que a la zona de l'euro", afegeixen.