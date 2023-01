Aquesta diferència serà major en comunitats com Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria o Galícia , mentre que serà menor a Múrcia, Balears o Andalusia .

PER SECTORS

Si es desglossa per sectors, el d'administració pública i defensa serà el que afronti més jubilacions (gairebé el 45% dels que s'hi dediquen té més de 51 anys), seguit d'altres com activitats immobiliàries (41,4%) o activitats de llars com a ocupadors i productors (38,8%).

L'informe alerta que el nivell formatiu, els que deixaran el mercat laboral els propers anys, té una educació inferior als que s'aniran incorporant o s'acaben d'incorporar.

Això provoca un "problema de sobrequalificació" que afecta set de cada deu tècnics de FP de Grau Superior (67,4%) que exerceixen funcions per sota del que s'ha estudiat; ia gairebé quatre de cada deu universitaris (36%).

"Amb aquest panorama de falta de professionals serà clau adequar les necessitats del mercat amb la formació de l'alumnat, cosa que obligaria a més a afrontar l'elevat nivell de sobrequalificació que té el mercat laboral espanyol", ha assegurat l'entitat.