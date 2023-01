Foto: CaixaBank

CaixaBank impulsa la digitalització de microempreses, comerços i autònoms , acompanyant-los en tot el procés de digitalització a través del Kit Digital , el programa dissenyat pel Govern amb els Fons Next Generation de la Unió Europea . Amb l'objectiu que els interessats en el programa puguin treure el màxim profit al bo digital, l'entitat financera ofereix des de la gestió gratuïta de la tramitació, de l'ajuda, fins a un ampli ventall de solucions i eines digitals segons les necessitats dels clients. A més, l'entitat finança sense interessos l'import no subvencionat del programa (IVA).



Així, CaixaBank és la primera entitat financera que ofereix als clients una oferta completa que cobreix tot el procés de digitalització de petites empreses i professionals autònoms. Aquesta comercialització de solucions digitals s'emmarca en el compromís de CaixaBank de donar suport als clients en projectes que permetin millorar la gestió, l'eficiència i la competitivitat dels seus negocis en un context com l'actual en què la digitalització és una eina clau per impulsar l'activitat .

L'objectiu del programa, dotat amb més de 3.000 milions d'euros, és modernitzar el teixit productiu espanyol a través de la digitalització de negocis d'autònoms i pimes durant els propers 3 anys . Gràcies a aquest programa, rebran un bo digital, la quantia del qual varia en funció del nombre d'empleats. Les solucions que ofereix CaixaBank estan destinades als trams de negocis de 1 a 2 treballadors i de 3 a 9 empleats, amb bons digitals per un import màxim de 2.000 i 6.000 euros, respectivament. Pel que fa a les pimes d'entre 10 i 49 treballadors, CaixaBank posa a disposició d'aquestes empreses un equip d'experts per assessorar-les, analitzar-ne les necessitats i acompanyar-les durant tot el procés de sol·licitud i tramitació de l'ajuda del Kit Digital .

SOLUCIONS ADAPTADES A LES NECESSITATS

CaixaBank, a través de la seva xarxa d'oficines i de Wivai, select place de comerç electrònic de CaixaBank Payments & Consumer, ofereix als seus clients tant solucions de digitalització pròpies com dissenyades per altres partners líders com ara Comercia Global Payments, filial de serveis per a comerços de l'entitat, o Vodafone Business, que actuen com a agents digitalitzadors.

Les solucions de digitalització que CaixaBank posa a disposició dels seus clients van en línia amb les categories que recullen les bases del Kit Digital : presència a Internet i lloc web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat.

En concret, s'ofereixen als clients tres solucions de màrqueting digital (entorn web i presència digital, e-commerce i gestió de xarxes socials), que permetrà als negocis crear el seu aparador a Internet, començar a vendre en línia i captar nous clients, amb serveis que inclouen, per exemple, creació de continguts, pujada de productes o servei de community manager .

Per la seva banda, el kit de ciberseguretat inclou programari de protecció, anàlisi de vulnerabilitats, correu electrònic, assegurances o informes i auditories, entre d'altres. En el cas de les eines digitals, inclouen, per exemple, facturació electrònica que permet generar i emetre factures de manera estructurada, generació de pressupostos, notes de despesa i tiquets, i signatura i certificat digital. A més, l'entitat ofereix, a través de Comercia Global Payments, el TPV Tablet com a solució integral per al negoci, amb un programari amb multitud de funcionalitats adaptades a cada sector, estadístiques avançades, i que incorpora càrrega d'articles i formació, així com comandera en el cas de restauració.

Específicament per al sector agroalimentari també s'ofereixen solucions de seguiment satelital dels cultius, confecció del quadern de camp digital i una plataforma de gestió agronòmica amb explotació de dades agroclimàtiques, control de costos, tramesa d'alertes i anàlisi i interpretació d'informació.