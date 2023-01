Foto: Europa Press

Més de 170.000 catalans, o dit d'una altra manera, el 2,27% de la població, va rebre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) el 2022. D'aquesta xifra total, 49.622 la van rebre com a complement de pensions no contributives fins a assolir el llindar de la RGC corresponent: un 55% van ser dones, mentre que el 45% restant són homes. També destaca que gairebé una quarta part (39.346 persones) correspon a menors d'edat.

Les dades les va presentar el Departament de Drets Socials, que va destacar que, també durant l'any passat, Catalunya va augmentar el seu compromís pressupostari amb l'RGC tot i la implantació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) impulsat pel govern espanyol. De fet, la conselleria apunta que a diferència de la gran majoria de comunitats autònomes, que han rebaixat l’aportació a les seves rendes mínimes d’inserció, Catalunya la va incrementar un 60,5%.

Segons les dades del Ministeri de Drets Socials, a Catalunya el llindar mínim d'aquesta prestació ha estat de 664 euros, el segon més alt després del País Basc, amb 706,22 euros. La mitjana del conjunt de l'estat espanyol va ser de 490,81 euros.

INSERCIÓ LABORAL

Per altra banda, durant la presentació de les dades es va anunciar que durant els 12 mesos de l'any passat, prop de 77.000 persones beneficiàries de l'RGC van participar en programes i formacions impulsades a les oficines de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Molts ciutadans segueixen necessitant l'ajuda d'entitats com Càritas. Foto: Càritas

Això va permetre que, el 2022, un total de 3.100 unitats familiars abandonessin el programa de l’RGC perquè han trobat feina, amb una mitjana de 310 insercions mensuals, i gairebé triplicant els 1.181 que es van inserir laboralment en el mateix període de 2021. ELS PRESSUPOSTOS, NECESSARIS PER AUGMENTAR LA PRESTACIÓ

Més enllà d'aquestes dades, cal tenir en compte que el Govern està esperant acordar els Pressupostos de 2023 per tal de poder augmentar aquesta prestació. ERC té un acord amb els comuns per als comptes de la Generalitat d'aquest exercici, però encara necessita els suports d'altres forces representades al Parlament per tal de tirar-los endavant.

Les previsions amb les que treballa l'executiu de Catalunya és que tenint en compte l'actualització de l'Indicador de Renta de Suficiència de Catalunya (IRSC), que fa 10 anys que està congelat, la prestació mínima de l'RGC pujarà fins als 717 euros mensuals.

CÀRITAS: "VALOREM POSITIVAMENT EL QUE ES FA, PERÒ CAL MÉS"

I què diuen entitats especialitzades en ajudar els qui més ho necessiten? "Valorem positivament les dades, les accions i les mesures, però cal més", diu a Catalunya Press la cap del programa Necessitats Bàsiques de Càritas Diocesana de Barcelona, Mercè Darnell.

En la seva opinió l'ajuda que es dona "és insuficient perquè no es té en compte una despesa com la que s'afronta per l'habitatge. Moltes persones es veuen davant de l'escenari d'haver de triar entre pagar el lloguer i omplir la nevera", denuncia.

Darnell denuncia que, tot i que Catalunya "fa un esforç", molta gent continua necessitant l'ajuda d'entitats com Càritas. "Cal tenir en compte que l'RGC no arriba a persones com les que no tenen permís de residència", apunta.

De la mateixa manera lamenta que els tràmits per accedir-hi són "feixucs de fer" i que les persones vulnerables estan obligades a demanar tant l'RGC com l'IMV. "Són molts tràmits, en administracions diferents, s'haurien de simplificar", apunta.

Per acabar, Darnell també lamenta que el xec d'alimentació de 200 euros que donarà el govern espanyol deixa fora els beneficiaris d'aquestes ajudes i també col·lectius com els pensionistes. "La gent més pobre no hi accedirà", denuncia, alhora que diu que també serà complicat accedir-hi perquè només es podrà demanar durant un mes i mig.