La construcció dun edifici de pisos. Foto: Europa Press



El preu de l'habitatge nou es dispararà prop d'un 4% durant el primer trimestre del 2023 i després es moderarà, amb repunts de l'entorn de l'1%, el març passat, segons les prediccions del XVII Observatori de la Valoració de l'Associació Espanyola d'Anàlisi de Valor (AEV), publicat aquest dimecres 11 de gener.

L'Observatori de l'AEV s'elabora juntament amb la col·laboració de la professora i el responsable del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat d'Alacant, Paloma Taltavull, i d'un grup de 18 panelistes, format per experts de les societats de taxació membres de l'associació i altres professionals del sector.

El 58% dels experts interns i el 100% dels externs consultats coincideixen en les perspectives sobre el comportament de l'habitatge d'obra nova, i creuen que aquesta tendència es donarà, sobretot, a les grans ciutats i als seus entorns. A més, alguns panelistes consultats necessiten que en l'evolució dels preus també cal tenir en compte l'efecte de la inflació, ja que això implicaria que en termes reals el preu de l'habitatge s'abaratiria.

Per part seva, un 42% dels experts consultats preveu un increment dels preus de l'habitatge d'obra nova a causa de l'escassa activitat promotora i l'augment de la demanda, que convertiran l'habitatge en un bé escàs al mercat". Aquests analistes també inclouen a l'escenari l'augment de la demanda d'habitatge lliure per part de no residents i per a ús de lloguer temporal.

La secretària general de l'AEV, Paloma Arnáiz, secretària general de l'AEV, constata que hi haurà una "moderació dels preus", tant a l'habitatge nou com usat. "Els preus d'habitatge usat es veurien més afectats per la situació econòmica que els d'obra nova, encara sostinguts per l'absència d'oferta suficient als entorns més demandats i l'impacte de la inflació i altres factors als costos de producció", afegeix.