Foto: CaixaBank

CaixaBank ha realitzat la seva primera col·locació de deute en dòlars al mercat americà. El banc ha col·locat 1.250 milions de dòlars de deute sènior no preferent a 6 anys, amb opció d'amortització anticipada el cinquè any, en format de bo sènior no preferent.



El preu s'ha fixat en 250 punts bàsics (pbs) sobre la referència al termini del Tresor americà (US Treasury a 5 anys), 25 pbs per sota dels 275 pbs oferts a l'anunci, gràcies a l'elevada demanda obtinguda, que ha superat els 3.400 milions de dòlars. Fins a un total de 90 inversors institucionals han acudit a l' emissió inaugural de CaixaBank en dòlars.

Amb això, CaixaBank fa el primer pas per convertir-se en emissor habitual al mercat americà , amb l'objectiu de diversificar la seva base inversora establint una emissió líquida al mercat secundari que serveixi de punt de referència per a futurs exercicis d'emissió al mercat nord-americà. La diversificació permet arribar a un nombre més gran d'inversors i, per tant, aconseguir menys costos de finançament i més capacitat d'apel·lació al mercat. En el cas de l'emissió en dòlars permet accedir a una base inversora de grans dimensions i estabilitat, cosa que permet tenir capacitat d'emetre pràcticament qualsevol circumstància de mercat.

El salt al mercat americà era molt recomanable per a una entitat de la mida de CaixaBank, que ha experimentat un gran creixement en aquests últims anys fins a convertir-se en el banc d'Espanya més gran per mida de balanç i un dels bancs detallistes europeus més grans per volum de negoci. i capitalització borsària.

Amb aquesta emissió, CaixaBank continua reforçant la seva posició de passius ' ball-inables ', còmodament per sobre del requeriment de MREL previst per a l'1 de gener de 2024, i reafirma el compromís del banc de continuar construint el matalàs de deute 'ball-inable ' que augmenti la protecció de creditors sènior i dipositants.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, JP Morgan i Morgan Stanley.

Aquests 1.250 milions de dòlars se sumen a les emissions en lliures esterlines i francs suïssos realitzades els anys anteriors. Concretament, el març del 2022, CaixaBank va fer una emissió de deute sènior no preferent de 500 milions de lliures esterlines; al juny de 2021, realitzo una emissió de deute sènior no preferent de 200 milions de francs suïssos; i al maig de 2021, va col·locar un bo verd sènior no preferent de 500 milions de lliures esterlines. A més, al mercat japonès han realitzat tres emissions en iens per valor de més de 180 milions d'euros.