Arxiu - Vista general d'un centre logístic d'Amazon, el 15 de novembre de 2022, a Madrid (Espanya). El gegant nord-americà del comerç electrònic Amazon valora retallades d'ocupació entre les seves plantilles de treballadors corporatius i tecnològics d'Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu

Amazon obrirà dos nous centres logístics a Espanya, un a Saragossa al març i un altre al Far d'Empordà (Girona) a l'abril, que generaran 2.500 llocs de treball permanents els propers tres anys, segons ha anunciat aquest dimecres el gegant del comerç electrònic.

D'aquesta manera, Amazon continua avançant en el compromís de tenir 25.000 empleats fixos a Espanya a finals del 2025.

" Continuem invertint a la nostra xarxa d'operacions a Espanya per satisfer la demanda dels clients. Els nous centres logístics a Saragossa i Far d'Empordà (Girona), subratllen el nostre compromís amb el país , on ja fem servir 20.000 persones amb talent en una àmplia varietat de llocs de treball de qualitat, des d'enginyers en robòtica a professionals de TI i especialistes en finances, passant pels equips que recullen, empaqueten i envien les comandes dels clients”, ha subratllat Fred Pattje, director de Customer Fulfillment d'Amazon per a Espanya, França i Itàlia.

Com a part del procés de modernització de la seva xarxa logística a Espanya, Amazon ha anunciat també el trasllat de l'activitat del seu centre de Martorelles (Barcelona) a Saragossa, fet que suposarà tancar-lo.

GARANTEIX L'OCUPACIÓ ALS TREBALLADORS DE MARTORELLES



La companyia ha iniciat converses amb els representants dels treballadors de Martorelles per traslladar-los a altres centres espanyols, garantint un lloc per a tots ells.

Des del 2011, Amazon ha invertit més de 10.500 milions d'euros a Espanya i, només en els dos darrers anys, ha obert més de 20 centres al país, incloent centres logístics a Castella-la Manxa, Múrcia i el País Valencià; estacions logístiques a Catalunya, Madrid, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Andalusia i Aragó; centres d'Amazon Fresh a València, Sevilla i Saragossa i el primer centre europeu de lliurament el mateix dia de la companyia a Madrid.