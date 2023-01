Bitllets / @EP

Diferents experts i analistes econòmics han coincidit aquest dimecres al fòrum 'Spain Investors Day' en la previsió que l'economia espanyola no entrarà en recessió el 2023, si bé el seu creixement aquest any serà "moderat" i haurà d'abordar diferents reptes, com continuar bregant amb els efectes de la crisi energètica o vigilar el comportament del deute públic.

A la taula de debat moderada pel president d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, i centrada a l'escenari econòmic d'Espanya, el director de Macroeconomia i Anàlisi Internacional a la Fundació de Caixes d'Estalvis (Funques), Raymond Torres, ha assegurat que l'impacte de la crisi energètica continuarà notant-se el primer trimestre del 2023, tant al país com a Europa.

En aquest context, ha assenyalat que el creixement de l'economia espanyola durant els tres primers mesos de l'any serà "molt feble", encara que per al mes de març preveu que la part de la inflació derivada dels preus de l'energia s'atenuarà.

L'expert de Funcas també ha valorat que Espanya és una mena de "guanyador relatiu" a Europa pel que fa a energies renovables i també que s'ha situat en una posició "molt bona" per afrontar la transició energètica, alhora que ha ressaltat el potencial del país pel que fa a les renovables.

Per part seva, l'economista en cap de Deloitte Espanya, Ana Aguilar, ha indicat que té un "optimisme moderat" en relació amb l'economia espanyola per a aquest any pel fet que malgrat que creixerà poc ho farà "més ràpidament" que altres països europeus i, sobretot, no caurà, cosa que és significativa en el "context actual d'incertesa".

En la seva anàlisi també ha ressaltat que es preveu que la inflació continuarà moderant-se a Espanya els propers mesos i ha posat en valor l'exercici del sector privat, que considera que està preparat per afrontar la situació actual.

Tot i això, ha matisat que un dels principals reptes econòmics estarà lligat a la necessitat d'augmentar la productivitat al país, així com la d'impulsar un entorn favorable per a la col·laboració publicoprivada

MODERACIÓ DE LA INFLACIÓ

Mentrestant, l'economista en cap de BNP Paribas Exane, Frédéric Pretet, ha incidit en la seva intervenció que la inflació a Espanya serà més baixa que a Europa pel fet que la major part s'atribueix als preus de l'energia i de els aliments.

En aquest sentit, la moderació de la inflació suposarà un augment del consum intern, cosa que alhora ajudarà al creixement del PIB i reduirà el risc de fallides, ha afegit Pretet.

Tot i això, ha destacat la necessitat de no perdre de vista la situació geopolítica i tampoc el possible comportament dels bancs centrals pel que fa als tipus d'interès.

Per part seva, el president i conseller delegat d'Equip Econòmic, Ricardo Martínez Rico, també ha manifestat que té una visió "menys pessimista" que l'apuntada per altres analistes els últims mesos quant a l'exercici de l'economia espanyola el 2023.

En aquesta línia, ha destacat la creació d'ocupació a Espanya, cosa que, segons la seva anàlisi, impactarà en la demanda interna i, per tant, en el PIB. També ha ressaltat que el sector privat "ha fet els deures", i per això està en una bona posició per afrontar els reptes d'aquest any.

Tot i això, ha advertit de la necessitat de millorar la competitivitat a Espanya i també que es redueixi la intervenció de l'Estat en l'activitat econòmica. Sobre aquest darrer punt, ha valorat de manera positiva que l'Estat augmentés la seva intervenció en el context de crisi per protegir les famílies, però ha assenyalat que ara calen canvis i un marc econòmic estable.

Així mateix, ha subratllat la importància de controlar el deute públic i abordar la negociació dels salaris d'acord amb la inflació esperada i no la registrada.

Els quatre experts van participar aquest dimecres a la primera jornada de la XIII edició del fòrum 'Spain Investors Day', considerat com un dels principals esdeveniments financers del país i en què participen 47 empreses cotitzades, entre elles, el 80% de les firmes que integren l'Ibex 35.