Fajua. Foto: LinkedIn

Tot i que el seu nomenament es va fer l'any passat, aquest dijous 12 de gener s'ha celebrat l'acte de presentació de Francesc Fajula com a CEO de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Ho ha fet en un acte de la comissió conjunta d’Innovació, Societat Digital i Seguretat a la seu de Foment del Treball.

Durant la seva intervenció, Fajula ha avançat alguns detalls de l'edició d'enguany del Mobile World Congress, que se celebrarà entre els dies 27 de febrer i 2 de març. El metavers, la web 3.0 i la tecnologia 5G seran una constant.

"La intenció és que el Congress es quedi a Barcelona per sempre més. 2030 ja és un horitzó llunyà, però les intencions són aquestes", ha assenyalat en l'acte, en el que també ha explicat que treballen contra el rellotge perquè el Mobile World Congress d'aquest 2023 sigui "el millor que s'hagi fet mai".

Fajula ha recordat que el congrés "va arribar a Barcelona fa 15 anys, quan el món digital i d'start-ups era inexistent" i que tot i que sembli que hagi passat moltíssim, la realitat és que "no fa tant d'això". L'enginyer gironí ha destacat que en poc més d'una dècada ha canviat la percepció de la ciutadania i ha assegurat que "i marxés seria un drama col·lectiu".

El CEO de la Mobile World Capital Barcelona ha destacat que el congrés ha estat "un detonant dels canvis que ha viscut la ciutat" i ha dit que la seva raó de ser és que "la tecnologia tingui un impacte positiu". També ha dit que Barcelona ha de convertir-se en un lloc "on es desenvolupin innovacions que tinguin ressò al món" i ha afirmat que la ciutat ha de ser un referent en el sector digital, cosa que ara mateix no passa.

"Hem d'aconseguir que el congrés no sigui allò que passa en una setmana a la Gran Via, s'ha de convertir en quelcom que la gent també visqui", ha apuntat, assegurant que, un cop acabi el congrés, "hi haurà un esdeveniment que vol ensenyar a la ciutadania el que ha passat en aquest darrer any amb un llenguatge entenedor".